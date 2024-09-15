列冊獨長僅1％議員質疑不符現實 社會局：評估有需要才會列入

孤獨死案件頻傳，新北去年就曾短短幾個月傳出多起獨居老人在家中死亡無人知的案例，如何掌握獨老名單，成各縣市政府當務之急。新北市議員彭佳芸發現，新北市列冊的獨居老人有7528人，僅占全市老年人口75萬人1％左右，明顯與事實不符，質疑新北挖掘潛在獨居長者管道不足。老盟祕書長張淑卿表示，縣市政府造冊列管獨老資格較嚴，實際獨居老人加上雙老至少占老年人口30％以上，雖不是每個獨老都需要幫助，但風險高，有掌握的必要。

彭佳芸說，新北市老年人口截至7月底已超過75萬人，新北已有13區的長者人口超過20%，邁入超高齡社會，他查閱新北列冊獨居老人，從2021年的3706人，今年7月底已經增加到7528人，列冊人數短短3年多暴增1倍之多，但仍僅占總新北老年人口數1％左右，與實際服務與協助的現況差異非常大。

彭佳芸說，市政府現階段是透過戶籍資料、社福機構或鄰里系統通報，但戶籍資料有非常大盲點，不可能完整呈現實際居住情形，另外社福機構涵蓋也有限，現階段主要任務都落在里長身上，但獨老人數與境況又是隨時在變動，應該強化發掘高齡獨老的措施。

新北市社會局指出，獨居長者獨居原因多元，可能包括家庭結構變遷、喪偶或離婚、無子女或子女不在身邊、選擇獨立生活等多種因素綜合導致。

新北市社會局副局長許秀能指出，獨居長者逐年增加，列冊的長者都是經評估需要協助的長者，他們可能是足不出戶，或有相關經濟弱勢與身心障礙，他們透過鄰里系統、社區志工、待用餐、社區藥局、社區管委會及民間單位和相關局處跨網絡等多元管道通報個案，只要通報都會由社會局來評估有無列冊的需求，如果身體健康、生活無虞，就不會列入名冊。

社會局說，經評估需要服務的列冊獨居長者，社會局持續提供電話問安、訪視訪視、生活協助、陪同就醫、長照服務、緊急救援服務等。民眾如有發現需要幫助的獨居長輩，可通報予社會局及公所，經評估後即列冊服務。

許秀能表示，列冊長者目前有4成左右已裝設緊急救援系統，隨時掌握長者情況。

中華民國老人福利推動聯盟祕書長張淑卿表示，地方政府因財政關係，獨老列冊條件確實較嚴苛，事實上據調查，現今社會獨居老人約占總老年400多萬人口13％左右，若是雙老老家庭則有20％，兩者相加占全部老人數量三成左右。