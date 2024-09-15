快訊

恭喜！周興哲絕美辣妻孕肚藏不住 開心認了二寶報到

日本準備告別超低利率房貸 消費和經濟恐怕被拖累

U23世界盃／中國大陸第4作收寫隊史紀錄 日本1敗後8連勝奪冠

虎尾鬧區2車驚險追逐衝撞 傷6人1人斷肢警方查明原因

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

雲林縣虎尾鎮鬧區林森路昨天傍晚發生嚴重車禍，2輛自小客車在街頭驚險追逐逼車，還有車上的人拿出球棒，邊追邊打對方車子，過程有如電影情節，兩車險些撞進一家藥妝店，幸被電桿擋下，但衝撞等紅燈的5輛機車，造成6人受傷其中一人還斷肢，警方今天追查出原因，係因雙方有債務糾紛談判索債不成才追打，訊後將2車5人依殺人未隧及公共危險罪移送法辦。

這起驚人的街頭追逐戰，鄰近商店今天受訪時還心有餘悸地說，像電影那樣逼車，不時傳出「吱吱叫」的煞車聲，沿著人車最多的林森路一路追逐約有1公里遠，兩車追來追去，亂衝亂撞，真嚇人。

警方調閱監視器並追查事發原因和過程，據了解，22歲曾姓男子的友人與30歲的陳男有債務糾紛，雙方昨天下午5時許，在虎尾一家檳榔攤附近談判，曾男等人向陳男討10多萬元欠債，雙方一言不合發生口角衝突，曾一方的人拿出球棒砸車，攻擊對方的後照鏡和擋風玻璃，陳男見狀趕緊鑽進車內，載著另一名友人開車逃走，曾男隨即載著兩名友人追上。

兩車即沿著虎尾林森路一路追逐，途中曾男一路逼車，車內的人還搖下車窗拿出球棒敲擊對方的車，一路追打，陳男急煞後再側撞曾男的車，結果到森林路和忠孝路口，兩車逼近相撞，衝往路邊一家藥妝店，幸好被電桿擋下，才未衝進店內，否則不堪設想。

不過，兩車撞上電桿前，當時在忠孝路口等紅灯的5輛機車，如保齡球般被撞倒，機車5名騎士和1名乘客3男3女共6人分受挫傷送醫，現場一片狼藉，其中45歲陳姓機車士，閃避不及左腳被撞斷，傷勢嚴重送醫目前尚在醫治中。

警方將肇事的兩車共5人帶回偵訊後，今天依殺人未遂及公共危險罪移送法辦，並釐清後續理賠相關責任。至於外傳現場是否有其他人涉案，警方將再進一步追查。

兩車在虎尾鬧區追逐衝撞，波及路邊五輛機車造成六名機車騎士和乘客受傷，現場一片狼藉。記者蔡維斌／翻攝
兩車在虎尾鬧區追逐衝撞，波及路邊五輛機車造成六名機車騎士和乘客受傷，現場一片狼藉。記者蔡維斌／翻攝
肇事車輛被吊離現場。記者蔡維斌／翻攝
肇事車輛被吊離現場。記者蔡維斌／翻攝
兩車在虎尾鬧區追逐衝撞，波及路邊五輛機車造成六名機車騎士和乘客受傷，現場一片狼藉。記者蔡維斌／翻攝
兩車在虎尾鬧區追逐衝撞，波及路邊五輛機車造成六名機車騎士和乘客受傷，現場一片狼藉。記者蔡維斌／翻攝
監視器畫面兩車側撞後再撞向商店，波及等紅灯的機車，過程十分驚悚。記者蔡維斌／翻攝
監視器畫面兩車側撞後再撞向商店，波及等紅灯的機車，過程十分驚悚。記者蔡維斌／翻攝
涉案兩車共六人昨晚被依殺人未隧等罪移送法辦。記者蔡維斌／翻攝
涉案兩車共六人昨晚被依殺人未隧等罪移送法辦。記者蔡維斌／翻攝
兩車在虎尾鬧區追逐衝撞，波及路邊五輛機車造成六名機車騎士和乘客受傷，現場一片狼藉。記者蔡維斌／翻攝
兩車在虎尾鬧區追逐衝撞，波及路邊五輛機車造成六名機車騎士和乘客受傷，現場一片狼藉。記者蔡維斌／翻攝
兩車在虎尾鬧區追逐衝撞，波及路邊五輛機車造成六名機車騎士和乘客受傷，現場一片狼藉。記者蔡維斌／翻攝
兩車在虎尾鬧區追逐衝撞，波及路邊五輛機車造成六名機車騎士和乘客受傷，現場一片狼藉。記者蔡維斌／翻攝

殺人未遂 逼車 電影

延伸閱讀

雲林虎尾2車疑似追逐衝撞 波及3輛機車釀6人輕重傷送醫

影／國慶焰火今晚在虎尾高鐵特定區試放 民眾大呼過癮

雲林1車衝進鬧區超商 店內一片狼藉…玻璃碎片擊中2人1人骨折

國慶焰火13日晚間試放 虎尾高鐵周邊道路午後管制

相關新聞

高雄民眾紅綠燈下架棚馬路烤肉 網問正常嗎？警方回應了

中秋各地民眾瘋烤肉，有網友拍下高雄民眾在路口紅綠燈下搭棚烤肉畫面，貼網問「這情形在楠梓很正常？」轄區警方指，昨晚獲報到場...

國3長治段汽車自撞波及鄰車 駕駛昏迷乘客骨折

國道3號南向398.5公里長治路段今天7點35分發生車禍，39歲潘姓男子駕駛汽車，車輛右後輪爆胎失控自撞內側護欄，波及5...

虎尾鬧區2車驚險追逐衝撞 傷6人1人斷肢警方查明原因

雲林縣虎尾鎮鬧區林森路昨天傍晚發生嚴重車禍，2輛自小客車在街頭驚險追逐逼車，還有車上的人拿出球棒，邊追邊打對方車子，過程...

影／鶯歌機車騎士目擊翻車 和檳榔西施馳援報案救出2老人

新北市鶯歌區昨天清晨有1輛貨車自撞安全島，剛好1輛機車停在路邊買檳榔，騎士目擊翻車過程，趕緊和檳榔西施衝過去查看、協助報...

為撿打火機釀禍 貨車撞對向2轎車恐賠慘

高雄54歲陳姓男子駕駛小貨車，行經鼓山區慶豐街時，車輛突然往左偏移連撞兩輛轎車，警方獲報後到場，幸無人受傷，追查起因，發...

高市垃圾車凌晨突然冒煙悶燒 禍首竟和中秋節有關

今年中秋節沒有連假，不少民眾昨晚提早烤肉歡度中秋節。今天凌晨高雄市南鳳山區一輛垃圾車無預警起火燃燒，所幸消防隊及時撲滅，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。