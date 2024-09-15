虎尾鬧區2車驚險追逐衝撞 傷6人1人斷肢警方查明原因

雲林縣虎尾鎮鬧區林森路昨天傍晚發生嚴重車禍，2輛自小客車在街頭驚險追逐逼車，還有車上的人拿出球棒，邊追邊打對方車子，過程有如電影情節，兩車險些撞進一家藥妝店，幸被電桿擋下，但衝撞等紅燈的5輛機車，造成6人受傷其中一人還斷肢，警方今天追查出原因，係因雙方有債務糾紛談判索債不成才追打，訊後將2車5人依殺人未隧及公共危險罪移送法辦。

這起驚人的街頭追逐戰，鄰近商店今天受訪時還心有餘悸地說，像電影那樣逼車，不時傳出「吱吱叫」的煞車聲，沿著人車最多的林森路一路追逐約有1公里遠，兩車追來追去，亂衝亂撞，真嚇人。

警方調閱監視器並追查事發原因和過程，據了解，22歲曾姓男子的友人與30歲的陳男有債務糾紛，雙方昨天下午5時許，在虎尾一家檳榔攤附近談判，曾男等人向陳男討10多萬元欠債，雙方一言不合發生口角衝突，曾一方的人拿出球棒砸車，攻擊對方的後照鏡和擋風玻璃，陳男見狀趕緊鑽進車內，載著另一名友人開車逃走，曾男隨即載著兩名友人追上。

兩車即沿著虎尾林森路一路追逐，途中曾男一路逼車，車內的人還搖下車窗拿出球棒敲擊對方的車，一路追打，陳男急煞後再側撞曾男的車，結果到森林路和忠孝路口，兩車逼近相撞，衝往路邊一家藥妝店，幸好被電桿擋下，才未衝進店內，否則不堪設想。

不過，兩車撞上電桿前，當時在忠孝路口等紅灯的5輛機車，如保齡球般被撞倒，機車5名騎士和1名乘客3男3女共6人分受挫傷送醫，現場一片狼藉，其中45歲陳姓機車士，閃避不及左腳被撞斷，傷勢嚴重送醫目前尚在醫治中。