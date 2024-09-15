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高市垃圾車凌晨突然冒煙悶燒 禍首竟和中秋節有關
今年中秋節沒有連假，不少民眾昨晚提早烤肉歡度中秋節。今天凌晨高雄市南鳳山區一輛垃圾車無預警起火燃燒，所幸消防隊及時撲滅，火勢未擴大，高市環保局追查發現，疑似烤肉木炭灰燼未完全熄滅導致復燃起火，呼籲民眾烤肉要用水完全澆熄，並在降溫後打包交付垃圾車，以免引發大火。環保局說，初估約需30萬元修理垃圾車，目前尚無特定對象可追究責任。
今天凌晨3點多，一輛停放在鳳山區國泰路清潔隊停車場的垃圾車突然因不明原因冒出濃煙，疑似車斗內垃圾悶燒，消防人員獲報到場，卻因垃圾車斗無法打開滅火一度延誤，後來索性破壞車廂灌水才將火勢撲滅。
有目擊民眾說，火災當下看到附近有煙火空盒，懷疑有人放煙火釀禍。
高市環保局追查起火原因，環衛科表示，昨日南鳳山區清潔隊清運烤肉垃圾，疑似木炭餘燼復燃起火燃燒，消防局立即協助撲滅，呼籲市民烤肉完的木炭灰燼應以水澆熄，降溫後打包交付垃圾車，垃圾應落實資源回收，減少垃圾量。
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