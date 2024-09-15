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紅牌重機轉彎失控騎士跌落台三線橋下 幸溪谷淤泥救了一命
昨天上午有輛紅牌重機疑似轉彎失控，機車倒在橋上，騎士人卻掉落於嘉義縣大埔鄉台三線353.5公里四維橋下，警、消人員據報趕到現場，尋獲卡在10公尺深橋下爛泥的王姓騎士，騎士雖十多處擦挫傷，所幸送醫後無大礙。
警方表示，昨天上午9點多，有民眾報案，在嘉義縣大埔鄉台三線353.5公里四維橋路段有輛紅牌大重機車跌落橋下，警消人員到場，發現有輛重機疑擦撞後在四維橋上，往橋下查看，有名騎士在約10公尺溪谷底下等待救援，消防救護人員下到溪谷後利用吊掛方式將傷者送到平面道路，檢視傷勢，傷者左小腿有部分撕裂傷，意識清楚，給予緊急處置後，由救護車送往醫院。
警方調查，騎士為32歲王姓男子，酒測值為0，據他表示，和友人3人各自騎乘重機車，沿大埔鄉台3線北往南方向行駛至事故地點，疑似轉彎不慎失控撞上四維橋對向車道護欄，重機擦撞後在橋上，他人順勢跌落橋下有軟泥溪谷中，身體受傷受困，詳細肇事原因仍有待調查釐清。
中埔分局警方呼籲，台3線山區路段，每逢假日總有許多駕駛朋友出遊行駛，惟部分駕駛人未能遵守交通規則，常致交通事故發生。
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