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紅牌重機轉彎失控騎士跌落台三線橋下 幸溪谷淤泥救了一命

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

昨天上午有輛紅牌重機疑似轉彎失控，機車倒在橋上，騎士人卻掉落於嘉義縣大埔鄉台三線353.5公里四維橋下，警、消人員據報趕到現場，尋獲卡在10公尺深橋下爛泥的王姓騎士，騎士雖十多處擦挫傷，所幸送醫後無大礙。

警方表示，昨天上午9點多，有民眾報案，在嘉義縣大埔鄉台三線353.5公里四維橋路段有輛紅牌大重機車跌落橋下，警消人員到場，發現有輛重機疑擦撞後在四維橋上，往橋下查看，有名騎士在約10公尺溪谷底下等待救援，消防救護人員下到溪谷後利用吊掛方式將傷者送到平面道路，檢視傷勢，傷者左小腿有部分撕裂傷，意識清楚，給予緊急處置後，由救護車送往醫院。

警方調查，騎士為32歲王姓男子，酒測值為0，據他表示，和友人3人各自騎乘重機車，沿大埔鄉台3線北往南方向行駛至事故地點，疑似轉彎不慎失控撞上四維橋對向車道護欄，重機擦撞後在橋上，他人順勢跌落橋下有軟泥溪谷中，身體受傷受困，詳細肇事原因仍有待調查釐清。

中埔分局警方呼籲，台3線山區路段，每逢假日總有許多駕駛朋友出遊行駛，惟部分駕駛人未能遵守交通規則，常致交通事故發生。

嘉義縣警消人員到現場時，橋上有輛擦撞後的重型機車，經查騎士跌掉在約10公尺溪谷底下。圖／翻攝畫面
嘉義縣警消人員到現場時，橋上有輛擦撞後的重型機車，經查騎士跌掉在約10公尺溪谷底下。圖／翻攝畫面
嘉義縣消防救護人員利用吊掛方式協助傷者脫困後由救護車協助送醫。圖／翻攝畫面
嘉義縣消防救護人員利用吊掛方式協助傷者脫困後由救護車協助送醫。圖／翻攝畫面
嘉義縣警消人員在約10公尺溪谷底下找到受傷的騎士王男。圖／翻攝畫面
嘉義縣警消人員在約10公尺溪谷底下找到受傷的騎士王男。圖／翻攝畫面
嘉義縣警消人員從橋上查看約10公尺溪谷底有名受傷的騎士。圖／翻攝畫面
嘉義縣警消人員從橋上查看約10公尺溪谷底有名受傷的騎士。圖／翻攝畫面
嘉義縣警消人員在約10公尺溪谷底下找到受傷的騎士王男。圖／翻攝畫面
嘉義縣警消人員在約10公尺溪谷底下找到受傷的騎士王男。圖／翻攝畫面

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