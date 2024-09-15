氣計程車按喇叭...台中半裸男出拳打車鬧糾紛
台中市黃姓男子在昨天深夜11時許，赤裸上身走在西區的車道上，當時邱姓計程車司機行經該處，對黃按鳴喇叭，未料引來黃不滿，除上前高分貝理論外，還徒手攻擊邱的車輛，雙方拉扯時，造成邱右手擦傷，警方獲報後，將黃帶回派出所，依強制、傷害、公然侮辱等罪送辦。
第一警分局在14日深夜11時許獲報，西區忠明南路、華美西街一段有糾紛案件，警員到場調查，黃姓男子（30歲）赤裸上身，喝醉在車道行走遊蕩，當時邱姓司機（45歲）駕駛計程車行經該處時，朝黃按鳴喇叭示警，未料引來黃男不滿，以徒手方式破壞邱的計程車，還出言辱罵，雙方拉扯時造成邱右手輕微擦傷。
第一警分局警員獲報到場後，將黃男帶回派出所詢問，邱因提出告訴，全案警詢後將依強制、傷害、毀損、恐嚇、公然侮辱等罪，移送台中地檢署偵辦。
第一警分局呼籲，民眾飲用含有酒精類飲品，務必克制，以免清醒後懊悔發生不可挽回之事。
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