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高雄民眾紅綠燈下架棚馬路烤肉 網問正常嗎？警方回應了

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

中秋各地民眾瘋烤肉，有網友拍下高雄民眾在路口紅綠燈下搭棚烤肉畫面，貼網問「這情形在楠梓很正常？」轄區警方指，昨晚獲報到場，發現是機車行員工烤肉，予以勸導後，即趕去處理車禍等案件，因業者已違反道交條例，將會補開1200至2400元罰單。

網友在網路社團「高雄大社、楠梓、燕巢、仁武生活交流圈」貼文問，「昨天看到有人在紅綠燈下烤肉，這種事情在楠梓很正常？」原PO並附上照片，只見畫面中當時天空正下雨，一群人坐在遮雨的棚架內享受烤肉樂趣。　

轄區楠梓警分局警方指出，烤肉事件地點發生在朝明路與楠都東街，楠梓派出所員警昨晚約6時50分許獲報前往察看，發現是一旁的機車行業者搭棚讓員工烤肉，於是先予以勸導；後因員警當下接獲要處理車禍等案件，先行離去。

警方指出，機車行業者在馬路上搭棚架烤肉，已違反道路交通管理處罰條例第82條第1項第1款在道路堆積、置放、設置或拋擲足以妨礙交通之物，將對業者開出可處1200至2400元罰單。

有網友拍下高雄民眾在楠梓區楠都東街的路口紅綠燈下搭棚烤肉畫面。圖／取自高雄大社、楠梓、燕巢、仁武生活交流圈
有網友拍下高雄民眾在楠梓區楠都東街的路口紅綠燈下搭棚烤肉畫面。圖／取自高雄大社、楠梓、燕巢、仁武生活交流圈
有網友拍下高雄民眾在楠梓區楠都東街的路口紅綠燈下搭棚烤肉畫面。圖／取自高雄大社、楠梓、燕巢、仁武生活交流圈
有網友拍下高雄民眾在楠梓區楠都東街的路口紅綠燈下搭棚烤肉畫面。圖／取自高雄大社、楠梓、燕巢、仁武生活交流圈

烤肉 車行

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