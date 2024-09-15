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高雄民眾紅綠燈下架棚馬路烤肉 網問正常嗎？警方回應了
中秋各地民眾瘋烤肉，有網友拍下高雄民眾在路口紅綠燈下搭棚烤肉畫面，貼網問「這情形在楠梓很正常？」轄區警方指，昨晚獲報到場，發現是機車行員工烤肉，予以勸導後，即趕去處理車禍等案件，因業者已違反道交條例，將會補開1200至2400元罰單。
網友在網路社團「高雄大社、楠梓、燕巢、仁武生活交流圈」貼文問，「昨天看到有人在紅綠燈下烤肉，這種事情在楠梓很正常？」原PO並附上照片，只見畫面中當時天空正下雨，一群人坐在遮雨的棚架內享受烤肉樂趣。
轄區楠梓警分局警方指出，烤肉事件地點發生在朝明路與楠都東街，楠梓派出所員警昨晚約6時50分許獲報前往察看，發現是一旁的機車行業者搭棚讓員工烤肉，於是先予以勸導；後因員警當下接獲要處理車禍等案件，先行離去。
警方指出，機車行業者在馬路上搭棚架烤肉，已違反道路交通管理處罰條例第82條第1項第1款在道路堆積、置放、設置或拋擲足以妨礙交通之物，將對業者開出可處1200至2400元罰單。
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