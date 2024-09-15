影／台中輕熟女翻滾一中商圈車道 嚇壞路人警查出真相

台中市鄒姓輕熟女昨天中午在一中商圈的三民路車道上「翻滾」，往來用路人看到後嚇壞，紛紛閃避，也聯絡警方到場，警方到場調查才知，鄒女有癲癇病史，因突然身體不適才會倒在道路中央，警方聯絡救護車送醫後無礙，二分局表示，雖然鄒女有違反道交條例的狀況，但是出於自身疾病的不得已行為，得以勸導免舉發。

第二警分局育才所在14日中午12時許獲報，年約30多歲的鄒姓女子呈現大字型，在北區三民路的車道上「翻滾」，因該處鄰近一中商圈，往來車流量大，有引發危害之虞。

警員到場時，鄒女已被扶到路邊休息，等待救護車到場，當時鄒女意識清楚，她向警方自述，有癲癇病史，因突然身體不適才會路倒，後續已由救護車送醫治療。

第二警分局表示，依道交條例規定，若在交通頻繁道路、鐵路平交道附近任意奔跑、追逐、嬉遊或坐、臥、蹲、立，足以阻礙交通，可處500元罰款，不過該女子是因身體不適，導致路倒，因此以救護優先，緊急協助送醫，違規行為出於不得已之行為，得依規定，予以勸導免舉發。