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國3長治段汽車自撞波及鄰車 駕駛昏迷乘客骨折

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

國道3號南向398.5公里長治路段今天7點35分發生車禍，39歲潘姓男子駕駛汽車，車輛右後輪爆胎失控自撞內側護欄，波及56歲歐姓男子駕駛車輛，發生車禍。潘男意識模糊，車上乘客李男右手骨折，送醫救治。歐男駕駛車輛連乘客共3人，幸無受傷。車禍肇事原因仍待警方調查。

國道警方指出，潘姓男子開車行經國道3號南向398.5公里時，汽車右後車輪爆胎失控自撞內側護欄，波及鄰車歐姓男子駕駛車輛。駕駛潘男意識模糊，同車乘客李男右手骨折，送往屏東基督教院後，轉送義大醫院。

警方表示，事故在8點28分排除，全線恢復通車，潘男尚未檢測、歐男無飲酒情形，全案由竹田分隊依規定處理。

警方提醒，車輛平時應定期保養維護，行車上路前務必做好車輛車況檢查(油、水、煞車、輪胎、燈光…等) ，避免發生類似事件，危害自身及其他用路人的安全。

國道3號南向398.5公里長治段今天上午7點35分發車禍，潘姓男子駕駛車輛右後輪爆胎失控撞上護欄，波及鄰車。潘男意識模糊，送醫救治。記者劉星君／翻攝
國道3號南向398.5公里長治段今天上午7點35分發車禍，潘姓男子駕駛車輛右後輪爆胎失控撞上護欄，波及鄰車。潘男意識模糊，送醫救治。記者劉星君／翻攝
國道3號南向398.5公里長治段今天上午7點35分發車禍，潘姓男子駕駛車輛右後輪爆胎失控撞上護欄，波及鄰車。潘男意識模糊，送醫救治。記者劉星君／翻攝
國道3號南向398.5公里長治段今天上午7點35分發車禍，潘姓男子駕駛車輛右後輪爆胎失控撞上護欄，波及鄰車。潘男意識模糊，送醫救治。記者劉星君／翻攝

國道 自撞 車禍

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