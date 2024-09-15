重機騎士嘉義台3線撞護欄 飛墜10公尺深溪谷送醫
嘉義縣大埔鄉台3線353.5公里處四維橋路段昨天發生事故，一名男子騎紅牌重機疑轉彎失控撞上護欄，重機翻覆路面，騎士飛落橋下約10公尺深溪谷，全身挫傷，警消助脫困送醫。
嘉義縣警察局中埔分局今天發布新聞稿表示，王姓男子（23歲）昨天上午9時許獨自騎乘紅牌大重機車沿大埔鄉台3線北往南方向行駛，疑轉彎不慎失控撞上四維橋對向車道護欄。
警方指出，王男騎乘重機翻覆在台3線路面，人卻躺在四維橋下的溪床，民眾見狀趕緊報案求援。
嘉義縣消防局表示，消防人員到場後發現王男身體多處擦挫傷、左小腿有部分撕裂傷，意識清楚，現場先給予緊急處置後，再由救護車送往柳營奇美醫院醫治。
警方指出，王男酒測值為0，詳細肇事原因有待調查釐清。
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