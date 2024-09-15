影／台中北區五岔路科技執法大統計 違規最多是這行為

台中市第二警分局轄內鄰近中友商圈的五岔路口是科技執法路口，今年截至8月為止，該科技執法偵測到最多的違規案件是機車未依規定兩段式左轉，共4722件，其次是闖紅燈、汽車轉彎未駛入內、外車道。二分局表示，該科技執法路口從2022年設置以來，交通事故已減少61%，也製作相關宣導影片，希望市民能遵守法律，避免荷包失血。

台中市第二警分局統計今年1月至8月，北區五岔路口（三民、崇德、五權、錦南街）的交通違規取締案件，取締件數一共有4960件，交通違規的前三大排行，以機車騎士未依規定兩段式左轉4722件最多，闖紅燈122件居次，第三名則是汽車轉彎時未先駛入內、外側車道83件。

二分局表示，機車未依規定兩段式左轉違規行向，以「錦南街左轉三民路」及「錦南街左轉五權路」最多，經派員觀察是因五岔路口非標準90度對稱型路口，由錦南街左轉三民路或五權路時更為明顯，常造成機車駕駛人誤認錦南街往三民路（五權路）方向時，可直接銜接行駛無須進行兩段式待轉，用路人需多留意。

第二警分局長周俊銘呼籲，中市北區五岔路口自2022年2月16日啟動科技執法，及推動各項路口安全改善措施後，交通事故大幅減少61%，但仍請民眾注意交通號誌及地上標線，並遵守相關交通規則，尤其是機車騎士行經錦南街左轉至三民路或五權路時，務必至三民路的機車待轉區兩段式待轉，除了免讓荷包失血，更能使交通順暢，事故意外別再發生。