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天氣炎熱九旬老翁迷途 警民合作協助安全返家

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

94歲洪姓老翁昨天中午獨自出門購物，但因天氣炎熱、體力不支，在台南市中西區國華街徘徊，還好遇上熱心民眾發現報案，請求警方到場協助後，警員為避免發生意外，開警車載送老翁平安返家。

台南市警二分局中正派出所警員陳建印、陳宜珮，昨天下午2點多巡邏時，接獲勤務指揮中心通報，在中西區國華街二段有迷途老翁需要協助。

警員陳建印、陳宜珮獲報後立即趕赴現場，見洪姓老翁步履蹣跚且神情略顯疲憊，先將其攙扶至路旁休息，確認洪姓老翁身體狀況無礙後，了解僅係一時迷失方向不知回家的路怎麼走，並非失智。

警員見天氣悶熱，洪姓老翁雙腿無力，自稱不需要救護車救助，當下考量老翁的人身安全，便駕巡邏車將他載送回住處，老翁對警方的暖心舉動，頻頻道謝。

台南市警二分局表示，家有年老長者應需多加照顧，倘有急迫緊急事故，可優先通知119救護車前來救護，或110報案專線，警方一定不吝伸出援手，盡全力積極援助。

天氣炎熱，94歲洪姓老翁（左）返家時迷途，台南市南警二分局中正派出所警員陳宜珮（右）載送他平安返家。記者黃宣翰／翻攝
天氣炎熱，94歲洪姓老翁（左）返家時迷途，台南市南警二分局中正派出所警員陳宜珮（右）載送他平安返家。記者黃宣翰／翻攝

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