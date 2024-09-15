天氣炎熱九旬老翁迷途 警民合作協助安全返家

94歲洪姓老翁昨天中午獨自出門購物，但因天氣炎熱、體力不支，在台南市中西區國華街徘徊，還好遇上熱心民眾發現報案，請求警方到場協助後，警員為避免發生意外，開警車載送老翁平安返家。

台南市警二分局中正派出所警員陳建印、陳宜珮，昨天下午2點多巡邏時，接獲勤務指揮中心通報，在中西區國華街二段有迷途老翁需要協助。

警員陳建印、陳宜珮獲報後立即趕赴現場，見洪姓老翁步履蹣跚且神情略顯疲憊，先將其攙扶至路旁休息，確認洪姓老翁身體狀況無礙後，了解僅係一時迷失方向不知回家的路怎麼走，並非失智。

警員見天氣悶熱，洪姓老翁雙腿無力，自稱不需要救護車救助，當下考量老翁的人身安全，便駕巡邏車將他載送回住處，老翁對警方的暖心舉動，頻頻道謝。