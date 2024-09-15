闖空門3人組開冷氣爽行竊 鄰居通報苗警循線逮人

苗栗縣銅鑼鄉朝陽村一戶民宅因吳姓屋主平日均在外工作，假日才會返家，9月1日鄰居發現半夜開冷氣有異通報，苗栗警察分局循線查緝3人到案，全案依加重竊盜罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。

警方調查，吳姓屋主的鄰居9月1日凌晨，發現冷氣機運轉，以為屋主返家，想打招呼卻無人應門，發現門鎖遭破壞，懷疑有宵小入侵，聯繫屋主報案，警方獲報後成立專案小組，第一時間過濾周邊監視器，比對作案交通工具，先後查緝羅姓（43歲）、徐姓（35歲）及陳姓男子（36歲）到案。

羅男夥同徐男及陳男駕駛當天駕駛小貨車到銅鑼鄉，先將監視器鏡頭移開侵入民宅，開冷氣竊取屋內觀音神像、聚寶盆、檀香、茶壺等雕刻藝品，得手後沒有關冷氣逃逸，警方以車追人逮3人。