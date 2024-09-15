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闖空門3人組開冷氣爽行竊 鄰居通報苗警循線逮人

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗縣銅鑼鄉朝陽村一戶民宅因吳姓屋主平日均在外工作，假日才會返家，9月1日鄰居發現半夜開冷氣有異通報，苗栗警察分局循線查緝3人到案，全案依加重竊盜罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。

警方調查，吳姓屋主的鄰居9月1日凌晨，發現冷氣機運轉，以為屋主返家，想打招呼卻無人應門，發現門鎖遭破壞，懷疑有宵小入侵，聯繫屋主報案，警方獲報後成立專案小組，第一時間過濾周邊監視器，比對作案交通工具，先後查緝羅姓（43歲）、徐姓（35歲）及陳姓男子（36歲）到案。

羅男夥同徐男及陳男駕駛當天駕駛小貨車到銅鑼鄉，先將監視器鏡頭移開侵入民宅，開冷氣竊取屋內觀音神像、聚寶盆、檀香、茶壺等雕刻藝品，得手後沒有關冷氣逃逸，警方以車追人逮3人。

警方表示，全案破案契機在於被害屋主的鄰居發現異狀，並發揮鄰里守望相助的精神，及時通知屋主向警方報案，警方能在最短時間內掌握相關犯罪跡證，進而破獲竊盜案件，呼籲民眾平日應與鄰居保持良好互動，發現可疑人、事、物，應記下特徵及保存相關跡證，並立即打110報案電話，提供線索，讓警方能迅速破案，共同維護良好的治安環境。

苗栗縣銅鑼鄉朝陽村一戶民宅9月1日遭闖空門行竊觀音神像等，苗栗警察分局第一時間獲報，循線查緝3人，全案依加重竊盜罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。圖／民眾提供
苗栗縣銅鑼鄉朝陽村一戶民宅9月1日遭闖空門行竊觀音神像等，苗栗警察分局第一時間獲報，循線查緝3人，全案依加重竊盜罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。圖／民眾提供
苗栗縣銅鑼鄉朝陽村一戶民宅9月1日遭闖空門行竊觀音神像等，苗栗警察分局第一時間獲報，循線查緝3人，全案依加重竊盜罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。圖／民眾提供
苗栗縣銅鑼鄉朝陽村一戶民宅9月1日遭闖空門行竊觀音神像等，苗栗警察分局第一時間獲報，循線查緝3人，全案依加重竊盜罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。圖／民眾提供

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