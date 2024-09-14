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大陸籍男子駕橡皮艇林口上岸 新北檢今晚聲請羈押禁見

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

中國大陸籍31歲王姓男子駕橡皮艇從浙江省寧波市抵台灣內海，今天清晨人船在新北市林口區汕頭近沿岸約10公尺被釣客發現報警，由新北警方及消防人員拉上岸後交由海巡署人員帶回偵辦，新北地檢署檢察官訊後，今晚向新北地院聲請羈押禁見。

據了解，中國大陸籍王姓男子上岸當時身穿黑衣褲保暖，外穿橘色背心救生衣，赤著腳被消防及海巡人員帶上岸。新北市消防拉艇曝光畫面，可以看到王男駕駛的是一艘有舷外機的橡皮艇。

據瞭解，中國大陸籍王姓男子（31歲）是中國大陸浙江省寧波市牛尾塘人士，今天清晨6時23分左右，駕駛橡皮艇出現在新北市林口區坑溪出海口附近，距岸不到10公尺處，附近釣客發現報警。新北市警、消獲報出動人員到場，經下海拉艇靠岸，檢視王男有脫水情形，協助他送醫急救，沒有大礙。

新北地檢署檢察官今晚連夜訊問後，以王男涉犯入出國移民法第71條第1項未經許可入境犯罪嫌疑重大，有逃亡、勾串之虞，向新北地院聲請羈押禁見。

中國大陸籍王姓男子今天駕橡皮艇從林口海邊上岸，新北地檢署檢察官訊後，今晚向法院聲請羈押禁見。記者王長鼎／翻攝
中國大陸籍王姓男子今天駕橡皮艇從林口海邊上岸，新北地檢署檢察官訊後，今晚向法院聲請羈押禁見。記者王長鼎／翻攝

偷渡 海巡署

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