動機不單純？大陸偷渡客駕橡皮艇林口上岸 今晚移送新北地檢署

中國大陸籍31歲王姓男子9月9日駕橡皮艇從浙江省寧波市出鄉發，今天清晨6時許抵台灣內海，人颱在新北市林口區汕頭近沿岸約10公尺被釣客發現報警，

據瞭解，王姓男子（31歲）是中國大陸浙江省寧波市牛尾塘人士，今天清晨6時23分左右，駕駛橡皮艇出現在新北市林口區坑溪出海口附近，距岸不到10公尺處，附近釣客發現報警。

新北市警、消獲報出動人員到場，王男當時身穿黑衣褲保暖，外穿橘色背心救生衣，赤著腳被消防及海巡人員帶上岸。新北市消防人員拉艇曝光畫面，可以看到王男駕駛的是一艘有舷外機的橡皮艇。經下海拉艇靠岸，檢視王男有脫水情形，協助他送醫急救，沒有大礙。