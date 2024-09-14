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動機不單純？大陸偷渡客駕橡皮艇林口上岸 今晚移送新北地檢署
中國大陸籍31歲王姓男子9月9日駕橡皮艇從浙江省寧波市出鄉發，今天清晨6時許抵台灣內海，人颱在新北市林口區汕頭近沿岸約10公尺被釣客發現報警，
據瞭解，王姓男子（31歲）是中國大陸浙江省寧波市牛尾塘人士，今天清晨6時23分左右，駕駛橡皮艇出現在新北市林口區坑溪出海口附近，距岸不到10公尺處，附近釣客發現報警。
新北市警、消獲報出動人員到場，王男當時身穿黑衣褲保暖，外穿橘色背心救生衣，赤著腳被消防及海巡人員帶上岸。新北市消防人員拉艇曝光畫面，可以看到王男駕駛的是一艘有舷外機的橡皮艇。經下海拉艇靠岸，檢視王男有脫水情形，協助他送醫急救，沒有大礙。
據了解，該名陸籍人士疑似在大陸有負債情形，辯稱偷渡來台是為了自由，想到台灣重新生活，但相關單位認為動機不單純，海巡署人員詢問後，今天晚上9時30分將王男移送新北地檢署，由檢察官進行複訊。
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