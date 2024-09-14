雨炸彰化！83歲老翁疑跌入排水溝被洪水沖失蹤 漏夜搜尋中

彰化縣今天下午暴雨，花壇鄉一名83歲老翁疑似在中山路一段的田間工作，不慎跌入圳溝，被湍急洪水沖水失蹤，消防及警方人員漏夜搜救中。

據氣象署資料，彰化縣花壇鄉今天下午的累積雨量超過百毫米，山洪爆發，造成彰員路一帶嚴重淹水，車輛通行如水上行舟，各溝圳更是水流湍急，近年來罕見。

在雨勢正大之際，彰化縣消防局下午5時16分接獲報案，指83歲老翁在田中工作時，疑跌入花壇鄉中山路一段52巷旁的排水溝失蹤，共出動消防車10輛、救護車1輛、船艇2艘、無人機1架，消防人員14人前往搜救