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雨炸彰化！83歲老翁疑跌入排水溝被洪水沖失蹤 漏夜搜尋中

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化縣今天下午暴雨，花壇鄉一名83歲老翁疑似在中山路一段的田間工作，不慎跌入圳溝，被湍急洪水沖水失蹤，消防及警方人員漏夜搜救中。

據氣象署資料，彰化縣花壇鄉今天下午的累積雨量超過百毫米，山洪爆發，造成彰員路一帶嚴重淹水，車輛通行如水上行舟，各溝圳更是水流湍急，近年來罕見。

在雨勢正大之際，彰化縣消防局下午5時16分接獲報案，指83歲老翁在田中工作時，疑跌入花壇鄉中山路一段52巷旁的排水溝失蹤，共出動消防車10輛、救護車1輛、船艇2艘、無人機1架，消防人員14人前往搜救

消防局原請農田水利署人員開閘門搜尋，但由於水位高漲及湍急，全線河流水閘皆已開啟，經評估不適合關水閘門，但因上游水門未關閉，消防局評估不適合下船艇，於是使用雙節梯加確保繩下至河道搜索，另利用無人機沿河道飛行，另一組人至花壇鄉番花路與茄苳路交叉口往下游搜尋。

彰化縣花壇鄉83歲李姓老翁疑似落入排水溝失蹤，消防局人員漏搜尋。圖／消防局提供
彰化縣花壇鄉83歲李姓老翁疑似落入排水溝失蹤，消防局人員漏搜尋。圖／消防局提供
彰化縣花壇鄉83歲李姓老翁疑似落入排水溝失蹤，消防局人員漏搜尋。圖／消防局提供
彰化縣花壇鄉83歲李姓老翁疑似落入排水溝失蹤，消防局人員漏搜尋。圖／消防局提供

失蹤 排水溝 洪水

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