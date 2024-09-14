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新北土城大火2.5小時才撲滅 3家工廠付之一炬

中央社／ 新北14日電

新北市土城區永豐路今天發生工廠火警，消防局表示，共有3家工廠全面燃燒付之一炬。經過2個半小時搶救，大火於傍晚5時許撲滅，無人受傷，詳細起火原因與災害損失將鑑定調查。

市府消防局表示，今天下午2時21分據報，土城區永豐路195巷發生工廠火警，現場為3層樓鐵皮工廠，起火點為2樓。

第五救災救護大隊副大隊長陳柏儒表示，據報出動人車搶救，第1批搶救人員到達現場後，發現火場已經向外延燒其中1家工廠，火勢並且繼續擴大。

他說，持續派遣94輛各式車輛與200餘名警義消防搶救，並且拉起水線在周邊阻隔燃燒。

因大火濃煙與火勢相當大，連周邊外的中和區、板橋區都看到濃煙竄上天空，加上火場除五金零件工廠外，還有易燃物的家具工廠、化學樹脂製造廠，消防局在下午4時將火勢侷限，直到近5時將火勢撲滅，後續殘火處理。

消防局表示，燃燒面積約1400坪，共燃燒3間工廠，包括五金零件、家具、樹脂等工廠，無人受傷，起火原因將由火災鑑識中心調查釐清。

新北市土城區永豐路195巷內一處資源回收場鐵皮屋建築，今天下午2時許發生火警，大量濃煙冒出，連10公里外的中和都看到濃煙竄上天空。記者王長鼎／翻攝
新北市土城區永豐路195巷內一處資源回收場鐵皮屋建築，今天下午2時許發生火警，大量濃煙冒出，連10公里外的中和都看到濃煙竄上天空。記者王長鼎／翻攝

中和 火災

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