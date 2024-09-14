警察也要5星好評？前3名可獲千元遭批「不是服務業」 警分局回應了

台南市警一分局前天起針對交通分隊同仁，試辦「服務滿意度調查機制」，每月獲得民眾最肯定的前3名同仁可獲獎勵金1千元及嘉獎1次。試辦第2天，「警察不是服務業」網紅Cheap今在臉書呼籲，讓警察回歸專業性和執法本質吧。分局晚間回應，現考量社會民眾觀感，該項鼓勵措施取消實行。

網紅Cheap指出，長官的新規定，基層警察在處理完車禍後，民眾可以給警察分數，每個月分數前3名的警察，可以獲得1000元。「哇勒，我以為是去餐廳吃飯，店員跟我說，記得上Google評論給我們五星好評喔，以後也會看到警察說，請幫我掃QR cord，給我5分喔」。

他表示，警察不是服務業，需要做的是專業與公正，而不是討好取悅民眾，「依法執行」一定會有一方不滿，但不代表警察有問題，如果警察開了紅單，你覺得評分表上他會得幾分？這種評分系統只會養出更多刁民，造成警察執法壓力，做事綁手綁腳，讓社會更加混亂。

他認為，警察被稱作人民保母，代表他保護和服務社會，但不該這樣無限延伸，搞得要無條件滿足民眾需求，讓警察回歸專業性和執法本質才對吧。

市警一分局指出，分局為肯定、表揚交通分隊同仁處理交通事故的專業性、服務態度， 特別針對交通分隊同仁，處理交通事故設計「服務滿意度調查機制」， 鼓勵民眾以簡便的填寫表單方式，來肯定交通警察的專業。同時，每月獲得民眾最肯定的前3名同仁，於聯合勤教時公開表揚。