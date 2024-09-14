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花蓮玉里木造平房傳火警...燃燒面積超200坪 大火延燒7棟民宅

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影／花蓮玉里木造平房傳火警...燃燒面積超200坪 大火延燒7棟民宅

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

花蓮玉里鎮市區中正路今晚發生大火，因是連棟木造平房，火勢迅速蔓延，連燒8棟，花蓮縣消防局出動10個分隊人車趕往撲救，火勢猛烈，幸好未傳出傷亡，玉里鎮長龔文俊等人趕到現場關切，提醒民眾不要圍觀，注意安全，火勢延燒將近2個小時，晚間8時24分獲得控制。

花蓮縣消防局晚間6時39分接獲民眾通報中正路民宅起火，陸續派出玉里、東里、觀音、三民、卓溪、富里、瑞穗多個分隊車組前往，玉里車組最先趕到，發現現場4棟連棟的平房全面燃燒，請求支援。

消防局第三大隊大隊長蕭智元說，因起火的是連棟木造建物，加上建物縱深長，還有一棟是五金行有油漆助燃，都加劇火勢蔓延，共延燒7棟民宅，燃燒面積超過200坪，也有多輛汽車受波及，火勢在晚間8時24分獲得控制。

晚間大火引起附近居民驚恐，許多人圍觀，玉里鎮長龔文俊、縣議員鍾素政、鎮民代表吳朝成、國武里長陳玉蘭等人都趕到關切火災狀況，提醒民眾注意安全，也慰問受災戶。

龔文俊表示，初步查證，受災房屋內的人員都已經離開，沒有傷亡，受災戶若有住宿需求，鎮公所會提供安置。

花蓮縣玉里鎮中正路晚間傳火警，熊熊烈焰吞沒6棟連棟木造平房。圖／玉里鎮公所提供
花蓮縣玉里鎮中正路晚間傳火警，熊熊烈焰吞沒6棟連棟木造平房。圖／玉里鎮公所提供
花蓮縣玉里鎮中正路晚間傳火警，熊熊烈焰吞沒6棟連棟木造平房。圖／民眾提供
花蓮縣玉里鎮中正路晚間傳火警，熊熊烈焰吞沒6棟連棟木造平房。圖／民眾提供
花蓮縣玉里鎮長龔文俊（右）獲報，趕到中正路火災現場關切。圖／玉里鎮公所提供
花蓮縣玉里鎮長龔文俊（右）獲報，趕到中正路火災現場關切。圖／玉里鎮公所提供

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