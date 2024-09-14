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離奇落海！小客車「從天而降」壓漁船 四輪朝天嚇壞釣客
新竹市南寮漁港今天下午發生一起離奇駕車落海事件，男子將自小客車開上堤防道路後，竟突然鬼切90度朝著護欄缺口衝下海，沒想到下方是浮動碼頭，自小客車先撞到碼頭彈起後，向後仰直接壓在一旁的漁船上而未落海，讓男子幸運撿回一命。
據了解，這名年約40歲的男子今天下午2時許，開車到南寮漁港魚鱗天梯旁的堤防時，不明原因往漁港內切入，正好從護欄缺口衝下海，一旁釣客當場嚇到全部跳起，巨大的聲響更引來不少遊客注目，原以為車子衝入海，救援困難，沒想到上前一看，車子竟剛好壓在漁船上被撐住，而沒有沉入海中。
漁民第一時間報警，而因漁港旁就是海巡署岸巡隊新竹安檢所，因此岸巡人員也趕快跑到現場實施救援，男子當時就被卡在車內，但因整輛車四輪朝天，大家也不敢輕舉妄動，就怕一有閃失整輛車會從漁船上滑落掉進海中。
所幸經新竹市消防局南寮消防分隊使用救生裝備實施救援，成功將男子救援上岸，隨後送往台大新竹分院救治，目前並無大礙。但男子為何會開車衝下漁港，他本人也說不清，是否為意外或其他原因，警方將通知家屬前來釐清。
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