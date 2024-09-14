大雨釀災...高雄路樹「連根拔起」直砸轎車 1老翁頭痛送醫

高雄市今天下午下起大雨，苓雅區林森二路1棵路樹突然倒下，正壓到路過的1輛轎車，轎車內4人受困，經警消協助脫困，其中1名70歲老翁送醫，暫無生命危險，警方通報工務局處理善後。

據了解，今天下午4時30分左右，苓雅區林森二路和苓雅一路路口附近，在南向的林森二路上，突然1棵約8公尺的路樹倒下，正好對向有車輛停等紅燈，路樹倒下後，樹枝正砸中其中1輛轎車。

警方表示，轎車上有蔡姓老翁1家4口人，轎車遭砸中後，員警趕到，協助車上4人下車，說幸好轎車不是被樹幹擊中，否則後果不堪設想。不過，其中70歲蔡翁事後覺得頭痛、頭暈，由救護車送醫，暫無生命危險。