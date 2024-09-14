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影／陸男偷渡登岸點周邊環境曝光 若成功上岸...可迅速攔車離開
中國大陸籍王姓男子今天清晨駕橡皮艇出現在新北市林口區汕頭近沿岸約10公尺，被釣客發現報警。由於登岸地點緊鄰台61線道，附近沒有住家較為偏僻，雖一旁有停車場及一間咖啡廳，但清晨人煙稀少，一旦成功上岸可攔搭車輛迅速離開，所幸有釣客及時發現報警協處。
據了解，王姓男子（31歲）是中國大陸浙江省寧波市牛尾塘人士，自稱這月9日駕駛一艘有舷外機的橡皮艇，從中國大陸浙江省寧波市出海。今天清晨6時23分左右，王男人艇出現在新北市林口區坑溪出海口附近，距岸不到10公尺處，被附近釣客發現報警。
新北市警、消獲報出動人員到場，消防人員下海，將橡木艇拉靠岸，艇裡有3、4桶20公升空油桶，和數瓶已喝完的寶特瓶，檢視王男，見他赤著腳，身著黑雨衣褲保暖，外穿橘色背心救生衣，似乎有脫水情形，他感覺很疲累，第一句話說，「我很渴」，警盤查身分才說，來自大陸。消防及海巡人員帶上岸，協助他送醫，沒有大礙。
今天下午《聯合報》記者重回登岸地點，發現附近緊鄰台61線快速道路，附近住家很少地點較為偏避，岸上有應公廟、停車場及一間咖啡廳，但平日清晨人煙稀少，大陸籍男子一旦成功偷渡上岸，既可隨意攔搭路過車輛偷渡成功。
詢問咖啡廳老闆說，在這營業七、八年，尚未見過有人從這海岸偷渡上來，平日白天天氣好，沿岸都會有釣客垂釣，相對假日人潮較多，對於今天清晨發生偷渡一事，因營業時間較晚，沒有看到不清楚實情無法說明。
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