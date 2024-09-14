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台鐵海線2站接連傳民眾違規 男子想拍太魯閣號、大媽一度想闖鐵軌

聯合報／ 記者曾健祐游振昇／台中即時報導

台鐵海線大甲、通霄車站今接連傳出有民眾違規，19歲林姓男子為拍太魯閣號竟直接坐在月台上，雙腳垂至月台外，另名婦女甚至想抄捷徑闖越鐵軌，被民眾目擊喝斥才退回，鐵警表示2案都違反鐵路法，已調閱監視器將開罰1萬至1萬5000元罰鍰。

鐵警指出，根據民眾錄影畫面今中午12點55分有1名男子自大甲車站第二月台，為拍攝6104次太魯閣號，竟直接坐在月台邊，兩腳還垂至月台外。

警方查出林姓男子（19歲），監視器也已拍下他兩腳垂至月台外違規，將通知其到案說明。

鐵警也說，網路影片「阿嬤闖鐵軌抄近路」，經查為1名女性民眾（身分待查），今下午2點多在通霄車站第二月台南端，其跨越禁止通行區域走下月台侵入軌道，並經民眾喝斥後停止跨越行為返回走上月台。

鐵警說，林男、女子的行為都已違反鐵路法第 57條第2項及第70條第1項，可處1萬元以上5萬元以下罰鍰。

女子企圖闖越通宵站鐵軌。圖／翻攝自記者爆料網
女子企圖闖越通宵站鐵軌。圖／翻攝自記者爆料網

太魯閣 監視器 阿嬤

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