高雄鹽埕大樓遭竊賊剪斷電線 台電搶修中！281戶陸續復電

高雄市鹽埕區瀨南街一處大樓地下室，今天清晨7時許遭竊賊潛入地下室剪斷台電電線，導致鹽埕區鹽埕街、瀨南街、大仁路等一帶停電，計有281戶受影響而停電，台電人員搶修後在今天上午8時許已先復電251戶，剩下約30戶須重建電纜接頭後始可復電，但目前因人孔積水久抽不退，搶修困難，已加派人員到場處理。

台電說，今日上午7時11分接獲通報高雄市鹽埕區鹽埕街、瀨南街、大仁路等一帶停電，計有281戶受影響。台電立即派員前往查修，發現是因為瀨南街一處大樓地下室配電室內電纜遭不明人士剪斷所致，

台電表示，今天上午8時35分已先行復電251戶，剩餘瀨南街與大仁路口附近約30戶，須重建電纜接頭後始可復電。今天上午報警後，經員警至現場確認竊賊已離開現場，工作人員才進入配電室巡查遭竊情況。警方說，經比對周邊監視器及跡證後，目前已鎖定一名疑似涉案嫌犯，正積極追緝到案。