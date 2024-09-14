屏東鹽埔鄉車禍累計釀6死 警方一連3天大執法

屏東縣里港警分局統計9個月來交通事故死亡共14人，其中鹽埔鄉就占6人，且車禍釀成死亡或受傷就有240件，警方16至18日將展開大執法，期能減少事故發生。

屏東縣警局里港分局今天發布新聞稿指出，統計轄區今年1至9月，交通事故釀14人死亡，比起去年同期增加7人，其中鹽埔鄉占了6人死亡。

交通組長林中安指出，分析鹽埔鄉今年迄今，交通事故釀成死亡或受傷共240件，多數發生於維新路、勝利路、德協路、光復路及南華大橋等路段；易肇事時段以下午2時至傍晚6時最多，上午8時至中午12時居次；肇因則為恍神、緊張、心不在焉分心駕駛發生69件最多，未依規定讓車19件次之。

里港警方強調，為防制重大交通事故發生，16至18日規劃事故防制大執法勤務，針對鹽埔鄉地區易肇事路、時段，加強汽、機車各項違規取締，同時並深入鹽埔鄉各村里及鄉民集會處所，利用村辦公室廣播器，向村民及現場聚集民眾宣導各項交通安全。