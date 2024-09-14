高雄鹽埕住戶大熱天「無預警停電」 台電曝原因急搶修

高雄市鹽埕區今天上午突然部分住戶在大熱天無預警停電，台電人員維修線路，發覺1處空屋地下室的電線遭剪斷遇竊，警方調閱監錄系統，發現竊賊影像，正鎖定對象追查中。

警方表示，今天7時30分左右，高雄市鹽埕區瀬南街附近住戶及商家無預警停電，住戶向台電反映，台電立即派工程人員搶修，發現1名可疑男子從附近1處空屋逃出，台電人員沿線路找尋可能造成斷電處的地方，才發覺空屋地下室的台電電線遭剪斷。

台電維修人員懷疑剛剛逃離的男子是盜線賊，立刻向鹽埕警分局七賢路派出所報案，經台電人員估計，空屋地下室電纜線遭剪走40公尺，造成附近住戶停電，交通號誌也受影響。