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高雄鹽埕住戶大熱天「無預警停電」 台電曝原因急搶修

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市鹽埕區今天上午突然部分住戶在大熱天無預警停電台電人員維修線路，發覺1處空屋地下室的電線遭剪斷遇竊，警方調閱監錄系統，發現竊賊影像，正鎖定對象追查中。

警方表示，今天7時30分左右，高雄市鹽埕區瀬南街附近住戶及商家無預警停電，住戶向台電反映，台電立即派工程人員搶修，發現1名可疑男子從附近1處空屋逃出，台電人員沿線路找尋可能造成斷電處的地方，才發覺空屋地下室的台電電線遭剪斷。

台電維修人員懷疑剛剛逃離的男子是盜線賊，立刻向鹽埕警分局七賢路派出所報案，經台電人員估計，空屋地下室電纜線遭剪走40公尺，造成附近住戶停電，交通號誌也受影響。

警方疏導交通，並調閱附近監錄系統畫面，發覺可疑男子的影像及去向，鎖定特定對象，正積極查捕這名男子當中。

警方調閱監錄系統，發現可能偷電線的黑衣男子正拔腿逃逸。記者林保光／翻攝
警方調閱監錄系統，發現可能偷電線的黑衣男子正拔腿逃逸。記者林保光／翻攝

住戶 停電 台電 高雄市

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