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雷達偵測不到？陸男乘小艇「浙江划到台灣」 海巡3大計畫堵漏洞

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導

中國籍王姓男子今天清晨6時許，搭乘小艇從浙江寧波一路划向新北市林口近岸的後坑溪出海口投案，過程中雷達卻沒偵測到，海巡人員接獲新北市消防局通報，連忙趕赴現場，發現王男搭乘的橡皮艇距岸邊約100公尺，海巡與消防人員穿救生衣走下淺灘，將橡皮艇拖上岸，並將嚴重脫水的王男送醫治療。

海巡署說，王男的橡皮艇長度3.6公尺，「目標太小」，加上慢速航行或漂流，雷達即無法偵測到，雷達回放也未發現不明航跡。為了防堵海防可能出現的漏洞，海巡署正全面建置紅外線熱顯像儀等情監偵設備、充實無人機及建造新式艦艇等三大計畫，已完成綱要審查，未來將會大幅提升偵蒐能量。

海巡署表示，北部分署第三（桃竹）巡防區今天清晨6時30分接獲新北市消防局通報，有一名自稱中國籍人士王姓男子（31歲）在林口後坑溪出海口投案，6時50分海巡人員抵達現場，發現1艘橡皮艇距岸約100公尺，7時4分海巡與消防人員共同將橡皮艇上人員攙扶上岸。

海巡署說，當地海岸是淺灘地形，海巡與消防人員穿上救生衣後，下水在王男的橡皮艇後方幫忙往岸邊推，橡皮艇前方也綁上繩子往岸邊拉，最後平安將王男救上岸。

海巡署表示，王男初步的說詞與偷渡案件各說詞一致，表示在大陸負債，想到台灣重新生活，全案已報請檢察機關深入偵辦中。

海巡人員穿著救生衣，正在將救生艇拖往岸際中。記者王勇超／翻攝
海巡人員穿著救生衣，正在將救生艇拖往岸際中。記者王勇超／翻攝

偷渡 海巡署 消防人員

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