花蓮少年兄弟檔戲水...弟被浪捲走哥跳海救人 漁船趕到救上岸

花蓮縣兩名分別是14、12歲的洪姓兄弟檔，今天與兩名友人到秀林國中後方海灘游玩，下午1時許浪變大，弟弟被大浪捲走，哥哥跳海救人，兩人在距岸3、40公尺處海面載沉載浮，因浪高3、4公尺，消防船艇無法靠近，周邊作業的漁船獲報趕往將兩人拉上岸，兄弟倆搏浪超過半小時，已筋疲力盡但意識清楚，由消防局救護車接駁送醫檢查。

花蓮縣消防局表示，今天下午2時20分接獲報案，報案人表示在新城海堤看到2名小孩在海上載沉載浮，新秀消防分隊立刻出動1車2人攜帶水域器材到場，發現少年距岸處約3、40公尺，因現場浪高3、4公尺，船艇無法靠近，立即聯繫空勤總隊請求直升機吊掛，後續趕到的海巡單位也協調周邊漁船合力救援，其中一艘漁船在下午2時57分接觸到兩兄弟，拋擲浮筒，兩人奮力游上前抓住，下午3時3分被拉上船獲救，意識都清醒。

據了解，洪姓兄弟今天上午10時與14歲的田姓及簡姓少年，共4人到新城海堤玩水，上午天氣還不錯，但午後浪愈來愈大，簡、田發現不對勁上岸，12歲的洪姓弟弟卻被一陣突然的大浪打落海中，他哥哥見狀馬上跳下海救弟弟，兩人一起被浪往外海帶，幸好兩兄弟都會游泳，在海上奮力搏浪，只是因浪太大，兩人無法游回岸上，在海面漂浮求救。

救起兩兄弟的為東港籍漁港，林姓船長表示，當時正好在附近海域捕魚，接到海巡通報，開了20分鐘抵達現場，看到兩名少年在海上奮力游泳，泳技都很好，只是浪很大，趕緊拋浮球讓兩人抓住。

林姓船長對義舉不願居功，表示自己只是接到海巡通知才去救人，一切都是海巡的功勞，但也直呼很驚險，若漁船晚到10分鐘，恐怕兩名少年就「再見了」，媒體詢問他成功救溺的心情，林姓船長爽朗大笑說，「爽啦」。

花蓮兩名10多歲的兄弟檔下午到新城海邊戲水，弟弟被浪捲走，哥哥跳海救人，在海上漂浮待援，附近漁船趕到將兩人救起。記者王燕華／翻攝

花蓮縣兩名分別是14歲、12歲的少年今天到海邊戲水，不慎被浪捲走，幸好附近作業漁船接獲通報趕往救援，將兩人救起。記者王燕華／翻攝

花蓮縣兩名分別是14歲、12歲的少年今天到海邊戲水，不慎被浪捲走，幸好附近作業漁船接獲通報趕往救援，將兩人救起。記者王燕華／翻攝