當小一新生僅2周...高雄7歲女童和母親墜樓亡 21歲兄、奶奶悲痛遺憾

高雄市鳳山區新富路某棟大樓今天上午發生一起墜樓意外，43歲吳姓女子和7歲女兒倒臥在大樓中庭及花叢的血泊中，兩人雖被送醫搶救，仍宣告不治；據了解，7歲女童才剛入學念小一，開學兩周就發生與母親雙亡的憾事，讓同住的21歲哥哥，及聞噩耗的奶奶悲慟不已。

警方調查，高雄市鳳山區新富路某棟大樓今天上午8時許發生墜樓意外，當時住戶和管理員聽到劇烈碰撞的聲響，發現住7樓的吳姓女子倒臥在中庭接近走廊處的血泊中，另吳女的7歲女兒則躺在花叢中，已無氣息。

警消獲報趕抵現場，救護員將吳女母女分別送醫搶救，但兩人因頭顱破裂，雙雙宣告不治。

轄區鳳山警分局警方在現場調查，初步排除無外力介入，據了解，事發當下，吳家僅母女兩人在家，從監視畫面查看，吳當時搭電梯帶著女兒走上17樓的頂樓處，不久即發生憾事。

據了解，死亡的吳女已和丈夫離婚5、6年，兩人育有21歲長子和7歲女兒，吳女離婚後，和一雙兒女租屋居住在新富路，平常在鳳山的菜市場幫雇主賣炒飯。

吳女的長子在工地工作，今天一早外出工作，事發時並不在家；7歲女童今年8月30日剛入學就讀小學一年級，未料，才開學2周，小小生命就此殞落，讓哥哥和奶奶認屍時，傷痛欲絕。

據查，吳女已多年未和前夫聯繫，親友表示，近來她情緒及精神狀況不好，曾抱怨女兒不好管教，帶小孩很累，沒想到發生天人永隔的悲劇，令親友悲痛遺憾。

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