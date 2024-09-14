高雄紅衣薄紗女酒後4樓墜2樓遮雨棚 想往下滑被警急勸「不要動」

陸姓女子今晨在高市岡山區住處飲酒，凌晨1時許突然從4樓跌落2樓遮雨棚，巨大聲響吵醒鄰居察看，赫見陸身穿紅衣薄紗倒臥在遮雨棚報警，警消趕抵，發現命大的陸女只受輕傷，一度不聽勸想往下滑，被警消勸阻救下，送醫無大礙。

警方指出，今凌晨1時許接獲民眾報案，指嘉新東路有女子墜樓，人掉落在遮雨棚，警方同步通知消防人員前往救援。

警消抵達現場，發現36歲的陸姓女子身穿一件式紅色薄紗倒臥在2樓遮雨棚，經了解得知陸女住4樓，疑獨自在家中喝酒，酒後不慎從住處墜落。

警方從制高點觀察陸女動態，消防員則從鄰居住家至2樓遮雨棚，當時倒臥在遮雨棚的陸女命大僅受輕傷，在消防員還未接觸到她時，移動身軀想往下滑，警方見狀趕緊勸：「你不要動了，小姐」還不忘提醒同伴「她往前了」，教陸女「你不要動了，我們會幫你」。

警消救人過程中，被吵醒的鄰近住戶紛紛站在樓下觀看，警消最後成功將陸女救下，送醫後無大礙。

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