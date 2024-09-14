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不聽勸阻朝警揮舞2菜刀 他遭電擊槍制伏送辦 這理由法官不罰

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

施姓男子3月19日下午4時許持2把菜刀蹲坐在台南安南區路旁喃喃自語，員警據報到場查處，喝令他放下刀械，不但不聽勸阻，甚至情緒不穩朝員警揮舞菜刀，員警使用電擊槍制伏、管束，隨後送醫救護，且依違反社會秩序維護法送辦，法官認他行為時處於心神喪失狀態而不罰。

警方認為，施無故攜帶具有殺傷力2把菜刀蹲坐路旁，並對到場執勤員警揮舞刀械等情。且依施的兒子警詢時調查筆錄、扣押筆錄、員警職務報告、110報案紀錄單、執行管束通知書、就醫狀況摘報表及現場密錄器畫面等佐證，認他有違反社會秩序維護法第63條第1項第1款無正當理由攜帶具有殺傷力器械之嫌，移送審理。

台南簡易庭指出，施患有中度精神障礙，經衛生局囑託嘉南療養院鑑定在案，可知他確實患有精神疾病。且審酌執勤員警職務報告所載，施於案發時持2把菜刀蹲坐路旁喃喃自語，經員警到場查處並喝令他放下刀械，他不聽勸阻而逕自手持2把菜刀沿路離去，且有情緒不穩朝員警揮舞刀械行為，堪認他行為時，處於精神疾病發病狀態無訛。

法官認為，施當時對於外界事務應已全然缺乏知覺理會及判斷作用，而陷於無自由決定意思能力心神喪失狀況，依同法第8條第1項第2款心神喪失者不罰。

台南簡易庭認為，施男當時對於外界事務應已全然缺乏知覺理會及判斷作用，而陷於無自由決定意思能力心神喪失狀況而不罰。圖／本報資料照
台南簡易庭認為，施男當時對於外界事務應已全然缺乏知覺理會及判斷作用，而陷於無自由決定意思能力心神喪失狀況而不罰。圖／本報資料照

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