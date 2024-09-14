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影／基隆2樓住戶拉線到B1充電出意外 電動車起火成廢鐵燒3車

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市正榮街一處公寓地下室B1昨天發生火警，消防人員趕至滅火，並疏散各樓層共13人，都無大礙，滅火後發現起火是一輛電動車，消防人員發現從2樓有拉一延長線到B1電動車充電，電動車燒成廢鐵，是延長線還是機車問題，已採證釐清。

消防局表示，昨晚7點半，基隆正榮街一棟公寓地下室發生火警，民眾發現地下室滿是濃煙，消防局調派消防車到場，約十多分鐘即撲救，起火是一輛電動車，被燒到只剩骨架，還波及附近3輛機車。

消防局表示，當時各樓層疏散13人，並無人受困受傷，經查起火的電動車當時正在充電，有住戶自2樓住處拉延長線到B1，為第一天充電就出意外，是延長線問題，還是電池問題，還要進一步釐清。

消防分隊表示，撲滅火勢後，發現是一輛電動機車起火燃燒，應依電動車充電規範充電，切勿私自使用延長線，擔心會有電勢過載的情況發生。

基隆電動車起火成廢鐵，消防人員發現2樓住戶拉延長線到B1，充電出意外。記者游明煌／翻攝
基隆電動車起火成廢鐵，消防人員發現2樓住戶拉延長線到B1，充電出意外。記者游明煌／翻攝
基隆電動車起火成廢鐵，消防人員發現2樓住戶拉延長線到B1，充電出意外。記者游明煌／翻攝
基隆電動車起火成廢鐵，消防人員發現2樓住戶拉延長線到B1，充電出意外。記者游明煌／翻攝
基隆電動車起火成廢鐵，消防人員發現2樓住戶拉延長線到B1，充電出意外。記者游明煌／翻攝
基隆電動車起火成廢鐵，消防人員發現2樓住戶拉延長線到B1，充電出意外。記者游明煌／翻攝
基隆電動車起火成廢鐵，消防人員發現2樓住戶拉延長線到B1，充電出意外。記者游明煌／翻攝
基隆電動車起火成廢鐵，消防人員發現2樓住戶拉延長線到B1，充電出意外。記者游明煌／翻攝

基隆 延長線 火災 電動車

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