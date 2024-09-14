賓士車沿路漏黑油釀後方女騎士慘摔 八德警開罰了

桃園市八德區和平路往介壽路方向，昨晚6點突然整個車道出現大片散落的油汙，不僅造成1名機車女騎士慘摔，還有多名路過學生因天色昏暗看不清路面，腳底一滑摔倒，發現是輛黑色賓士車釀禍。八德警分局交通分隊據報趕往，當場依道路交通管理處罰條例開罰，最高可處新台幣3600元罰鍰。

交通分隊長陳建名說明，八德區和平路11號前昨晚發生交通事故，53歲吳姓男子駕駛賓士GLC350行駛至和平路往介壽路一段方向時，由於車輛底盤滲漏油汙，導致後方45歲黃姓女騎士打滑摔車，黃女身上因此有多處擦傷，幸無生命危險。

交通分隊員警據報到場，依據道路交通管理處罰條例第20條「汽車引擎、底盤、電系、車門損壞，行駛時顯有危險而不即行停駛修復者」對吳男開單告發，處以新台幣1800元至3600元的罰鍰。同時也通知市府環境管理處的清潔人員到場，在路面油汙處灑上大量粉末，吸附油漬避免打滑，