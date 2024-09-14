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高雄船長乘膠筏出海失聯 4天後在小琉球發現遺體

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導

高雄林園區王姓船長10日凌晨駕駛一艘膠筏出海作業，疑似落海失聯，海巡人員今日上午在小琉球大福亭天然游泳池發現一具遺體，打撈上岸後經確認是王姓船長，後續將報請地檢署辦理相驗。

王姓船長是10日凌晨3時許駕駛膠筏出港作業，海巡署南部分署第五岸巡隊6時許接獲報案，王姓船長的膠筏在高雄市林園區西溪泊地被發現，但人不在船上，疑似落海失聯。

海巡立即派員至附近岸際搜尋，並編派水下搜救小組於近岸海域下水尋找，同時通報第五海巡隊海巡艇於事發附近海域搜尋，並派遣第三無人機區隊自鳳鼻頭漁港實施空中搜索作業，都未發現王姓船長蹤影。

海巡署第七巡防區指揮部今日上午5時27分接獲報案，指稱小琉球大福亭天然游泳池發現一具遺體，5時37分經杉福安檢所人員將打撈上岸，經家屬確認為王姓失聯船長，並於7時5分協助將遺體載返中芸漁港，後續報請地檢署辦理相驗事宜。

高雄林園區王姓船長10日出海失聯，海巡人員前往搜索 。圖／第五岸巡隊提供
高雄林園區王姓船長10日出海失聯，海巡人員前往搜索 。圖／第五岸巡隊提供
高雄林園區王姓船長10日出海失聯，海巡人員前往搜索 。圖／第五岸巡隊提供
高雄林園區王姓船長10日出海失聯，海巡人員前往搜索 。圖／第五岸巡隊提供

小琉球 海巡署 遺體

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