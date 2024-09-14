高雄船長乘膠筏出海失聯 4天後在小琉球發現遺體

高雄林園區王姓船長10日凌晨駕駛一艘膠筏出海作業，疑似落海失聯，海巡人員今日上午在小琉球大福亭天然游泳池發現一具遺體，打撈上岸後經確認是王姓船長，後續將報請地檢署辦理相驗。

王姓船長是10日凌晨3時許駕駛膠筏出港作業，海巡署南部分署第五岸巡隊6時許接獲報案，王姓船長的膠筏在高雄市林園區西溪泊地被發現，但人不在船上，疑似落海失聯。

海巡立即派員至附近岸際搜尋，並編派水下搜救小組於近岸海域下水尋找，同時通報第五海巡隊海巡艇於事發附近海域搜尋，並派遣第三無人機區隊自鳳鼻頭漁港實施空中搜索作業，都未發現王姓船長蹤影。