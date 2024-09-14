影／詐團進化！中警驚見鈕扣針孔裝車手身上 監控收贓款溯源更難

台中警方日前查獲詐騙集團吳姓車手，驚見他身上竟藏有鈕扣式針孔監視器，追查才得知吳當天領取120萬元贓款，詐團上游怕遭黑吃黑才命他裝戴設備，達到隨時監控或遭落網能立即切斷訊息，警方也說，首度抓到遠端監控車手，也憂心詐團手法一再進化，要向上溯源恐怕難度更高。

台中第四分局春社派出所今年5月獲報，張姓男子瀏覽臉書網頁後加入股票投資群組，起初默默觀察成員發言，又從裡頭報的明牌有所獲利，認為有利可圖就大膽砸錢加碼，前後分6次以15至30萬元依指示與「理財專員」面交，拿了300多萬元讓對方協助理財。

但張男也擔心被騙，多次嘗試提領獲利的15萬元都成功，卻不知是詐團卻取信於他的手法，後來張因家中急需用錢，打算要把花錢買的股票全數贖回，對方卻一再推託最受甚至消失，張這才驚覺上當報警。

警方掌握情資後，今年7月實施誘捕偵查，並由春社所長邱量虔帶隊要抓人，邱當時也喬裝遛狗民眾在南屯區文山九街的公園散步，確定車手現身要取款後，埋伏警方一擁而上逮人。

警方發現，負責取款的吳姓車手（23歲）除有多項詐欺前科，當時7月天氣酷熱，吳男正中午卻穿著厚重外套，雙手前臂還有袖套，整個人裝扮都顯然不合理。

警方更察覺，吳男胸口前有一包隆起的異物，經詢問後他才自行掏出裡面設備，並表示全程都正在被上游成員監控中，其中外套的鈕扣還是鏡頭，連接其他監視器、電池等設備，目的是要讓詐團得以隨時確認他有無照指示現身、領取款項。

此外，吳男持有的手機還是詐團發的工作機，落網時就被上游刪光資料，加上他雙手有刺青，詐團為讓他扮演理財專員更加逼真，才命他套上袖套遮掩降低被害人戒心，警詢後依詐欺罪嫌將他移送偵辦。