影／新莊男不甘分手遇前女友爆口角 怒用原子筆刺破頭遭逮

林姓男子今天清晨在新北市新莊區一家便利商店巧遇前女友，兩人再因復合問題再起口角，林男輕緒失控握筆朝前女友額頭刺去，導致何女額頭有道2公分傷口，所幸送醫沒有生命危險。警方當場逮捕林男帶回查辦，警詢後依法送辦。

據了解，林姓男子（57歲）有多項前科，一個多月前才與何女分手，連日來林男不時找何女復合都被拒絕。今天清晨6時許，林、何兩人在新北市新莊區化成路一家連鎖便利商店巧遇。