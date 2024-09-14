影／新莊男不甘分手遇前女友爆口角 怒用原子筆刺破頭遭逮
林姓男子今天清晨在新北市新莊區一家便利商店巧遇前女友，兩人再因復合問題再起口角，林男輕緒失控握筆朝前女友額頭刺去，導致何女額頭有道2公分傷口，所幸送醫沒有生命危險。警方當場逮捕林男帶回查辦，警詢後依法送辦。
據了解，林姓男子（57歲）有多項前科，一個多月前才與何女分手，連日來林男不時找何女復合都被拒絕。今天清晨6時許，林、何兩人在新北市新莊區化成路一家連鎖便利商店巧遇。
林男見何女要求復合，被何女斷然拒絕。不料，林男竟惱怒手出隨手攜帶一支原子筆，朝著何女額頭上刺去，當場血流如注。警、消獲報趕抵，檢視何女額頭有道2公分傷口，協助包紮止血送醫急救，所幸沒有生命危險。警方逮捕林男帶回查辦，警詢後依傷害罪嫌送辦。
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