疑忘帶鑰匙爬樓進屋失足 高雄男墜5樓砸毀鄰居轎車重傷不治

高雄市前鎮區今天上午傳出墜樓意外，洪姓男子疑自5樓住處不慎墜樓，已由救護車醫急救中。據警方了解，洪男疑沒帶家門鑰匙，想攀爬上住處拿備用鑰匙，才從樓上墜樓，墜落鄰居的轎車後落地，確實墜樓原因由警方調查中。洪姓男子延醫到上午11時35分，頭部受創嚴重、左腿骨折，宣告不治。

今天上午10時25分，47歲的洪姓男子在前鎮區隆興街住處公寓墜樓，警、消據報到場，發現他墜落公寓前，鄰居停在公寓前的轎車前擋風玻璃受損，疑他掉落先落車上才彈落地面，身體多處受傷。救護車立即將他送往阮綜合醫院急救中。

據警方初步調查，洪男進住處公寓前，曾按鄰居家的門鈴，說他沒帶鑰匙，因住5樓的母親重聽，請鄰居幫忙開門。警方了解，洪男住在公寓5樓頂加蓋的鐵皮屋，可能要爬上房間拿鑰匙才不慎墜樓，確實原因仍待調查。