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影／塞車不願排隊...蘆洲超車逆向對撞來車釀1傷 駕駛挨罰

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

李姓男子昨天晚上開車行經新北市蘆洲區永安北路一段，疑因趕時間跨越對向逆向超車，不慎與對向來車發生碰撞，造成現場3車事故，1人輕傷不願就醫。事故3車駕駛沒有酒駕，肇因待查。李男逆向違規，警依道交條例罰處1800以下罰鍰。

據了解，李姓男子（35歲）昨天晚上開車沿著新北市蘆洲區永安北路ㄧ段直行，途中行經永安北路ㄧ段123號前疑因趕時間，李男人車跨越對向逆向超車，不慎與對向朱男（33歲）、陳女（53歲）所駕駛的汽車發生碰撞。導致陳女輕微擦傷，簡易包紮後沒有送醫。

事故3方駕駛沒有酒駕，確切肇事原因及責任歸屬，有待後續調查釐清。李男逆向開車，警依道路交通管理處罰條例第45條1項3款之規定，不依規定駛入來車道，開處600元以上1800以下罰鍰。

李男昨晚開車逆向行經新北市蘆洲區永安北路ㄧ段，不慎與對向兩車碰撞，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
李男昨晚開車逆向行經新北市蘆洲區永安北路ㄧ段，不慎與對向兩車碰撞，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
李男昨晚開車逆向行經新北市蘆洲區永安北路ㄧ段，不慎與對向兩車碰撞，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
李男昨晚開車逆向行經新北市蘆洲區永安北路ㄧ段，不慎與對向兩車碰撞，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
李男昨晚開車逆向行經新北市蘆洲區永安北路ㄧ段，不慎與對向兩車碰撞，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
李男昨晚開車逆向行經新北市蘆洲區永安北路ㄧ段，不慎與對向兩車碰撞，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝

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