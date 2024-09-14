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影／不甘遭投資詐騙22萬 翁與中和警攜手智逮詐團車手
新北市許姓男子不甘心遭投資詐騙22萬元，日前與中和警方攜手，假意欲再加碼投資30萬元，警方趁雙方相約面交逮捕詐團車手謝姓男子及收水手黃姓男子，查扣偽造收款收據、證件及手機。警詢後將謝、黃2人依違反詐欺及洗錢防制法罪嫌移送新北地檢署偵辦。
新北市中和區許姓男子（69歲）今年8月31日至中和警分局南勢派出所報案，自稱遭假投資真詐騙，前後分別匯款2萬元及面交20萬元，返家後與家人討論投資計劃才驚覺有可能遭騙。
中和警分局得知詐騙集團仍繼續與許男連繫欲面交30萬元，立即成立專案小組與許男配合實施誘捕偵查，由許男與詐騙集團相約於9月11日在中和區興南路二段上一間超商面交。
轄區南勢派出所所長林煌智早已帶同5名員警便衣喬裝在超商內外布下天羅地網，見詐騙集團車手謝姓男子（20歲）前來取款，員警以迅雷不及掩耳的速度上前將其壓制，並查扣手機、工作證、收據及現金30萬元等證物，連同前來的詐團收水手黃姓男子（29歲）一網打盡，警詢後依詐欺及洗錢防制法罪嫌移送新北地檢署偵辦，檢方訊後向法院聲押2人獲准。
中和警分局長趙家輝呼籲，民眾切勿輕信來路不明的投資管道，隨時保持警覺心，如接獲可疑訊息、電話，務必撥打警政署165反詐騙諮詢專線或110報案專線查證，避免誤信投資詐騙而血本無歸。
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