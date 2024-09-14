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影／假檢警辦案詐騙老哏 彰化七旬婦上當...真警阻詐保她老本264萬

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣70歲李姓婦人兩個月前接獲「戶政事務所」來電，告知有人拿她的證件要申請戶籍謄本辦理貸款事宜，假戶政還幫她轉接電話給警方，告訴她已成為詐騙集團共犯，必須配合檢察官監管帳戶。日前假檢警通知要繳交金融卡作為證物才能終結案件，李婦深信不疑，約定地點交付時被警方及時阻止，保住264萬元老本。

據了解，李婦在家接到電話，自稱戶政事務所人員的男子聲稱有一名女子拿她的證件，到戶所臨櫃申請戶籍謄本要辦理貸款事宜，李婦一聽被冒名貸款就很緊張，假戶政「熱心」代為轉接電話給警方，假警員告知李婦是詐團共犯，李婦更緊張害怕，先配合製作電話筆錄，再答應配合檢察官監管帳戶，每天用line回報行蹤證明自己沒犯罪。

李婦本（9）月12接到假檢察來電，聲稱如要終結被當成詐騙共犯，必須交出金融卡作為證物，李婦不疑有他，約定在社頭鄉某處見面。昨員林警分局林厝派出所員警接獲報案，指稱有一名年輕男子在他住家附近徘徊，好像等人，員警前往埋伏，果然看到李婦趨前交出金融卡，於是一擁而上逮捕男子。

21歲謝姓男子，搭火車到社頭站下車，向李婦收取金融卡，被逮後，交出兩支IPHONE手機和兩張金融卡，李婦告訴警方兩張金融卡的存款264萬元，十分感謝員警阻詐，保住她的老本。

員林警分局長吳詠傑今強調，只要是聲稱配合偵辦案件必須「監管、保管帳戶或要求匯款」必為詐騙，民眾如接到自稱醫院、警察、檢察官或任何政府機關人員來電，還幫忙轉接電話，都是詐騙，應先掛斷電話，再撥打165反詐騙專線或110諮詢。

謝姓車手在民宅外面徘徊，被埋伏員警盯上。圖／民眾提供
謝姓車手在民宅外面徘徊，被埋伏員警盯上。圖／民眾提供

戶籍 檢察官 詐騙集團

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