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影／中警「智慧警勤輔助系統」查到偽造車牌 男子求放他一馬

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中清水警方巡邏時，警車上「智慧警勤輔助系統」跳出通知，攔查一輛轎車，果然查獲掛偽造車牌，車主坦承上網買假車牌，哀求員警「不要處理下去」，警方回應「這很嚴重，決定權不在你」。

本月9日晚上，中市清水警分局安寧派出所警員吳俊龍及吳心雅巡經梧棲區中央路一段時，車上「智慧警勤輔助系統」跳出通知，提醒員警前方車輛車牌是「AB牌」，員警立即上前攔停確認車身號碼及引擎號碼。

警方攔查51歲楊姓男子，楊男支支吾吾說，「我知道你們有淨牌專案」，直到員警比對車身及引擎號碼與車號不符，將車牌拔下確認是假牌，他才說因車貸欠款，擔心停路旁會遭銀行拖走，上網花6000元購買假牌兩面懸掛於該車上，並向警方求饒「不要處理下去」，警方回應「這很嚴重吔，決定權不在你」。警詢後將楊男依法移送台中地方檢察署偵辦。

清水警方表示，偽造車牌與真車牌近乎相似，以肉眼辨識不易發現其破綻，員警巡邏時，透過「智慧警勤輔助系統」輔助及擴大範圍掃描過濾周遭車輛，協助員警查獲贓車、AB偽牌，也能通知註銷車牌等功能，強化巡邏取締效能。

清水警分局安寧派出所長林承亞表示，懸掛偽造車牌影響民眾權利極大，駕駛人切勿以身試法，行使偽造車牌，除依涉行使偽造車特種文書罪移請檢察署偵辦外，另依據道路交通管理處罰條例，使用偽(變)造或矇領之牌照，處3600元以上至1萬800元以下罰鍰，並禁止其行駛，汽車當場移置保管及扣繳牌照。

台中清水警方「智慧警勤輔助系統」查獲偽造車牌， 男子哀求「不要處理下去」。記者游振昇／翻攝
台中清水警方「智慧警勤輔助系統」查獲偽造車牌， 男子哀求「不要處理下去」。記者游振昇／翻攝
台中清水警方「智慧警勤輔助系統」查獲偽造車牌， 男子哀求「不要處理下去」。記者游振昇／翻攝
台中清水警方「智慧警勤輔助系統」查獲偽造車牌， 男子哀求「不要處理下去」。記者游振昇／翻攝

假車牌 贓車 車主

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