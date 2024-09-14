北市警爆酒店拳毆、傳職場霸凌

台北市警方日前針對酒店砸場案發專案掃蕩，近日卻有兩名刑警在酒店內酒醉衝突。記者李隆揆／攝影 台北市警局近日接連爆發風紀案，中正二分局及中山分局各有一名刑警，日前在酒店飲酒後拳毆雙雙掛彩，昨天分別遭記大過重懲；另外，中正二分局黃姓女偵查隊長昨訓斥隊上一名女警，女警情緒低落想不開，獨自前往分局頂樓被勸下，警方啟動職場霸凌調查機制，將開會研議檢討。

中山分局偵查隊彭姓小隊長九月三日晚間，宴請警界及民間友人餐敘，中正二分局偵查隊張姓分隊長也受邀，會後彭男、張男等人前往中山區林森北路一間酒店續攤，不料張男泥醉失控，突然朝身旁彭男揮拳，導致自己手部骨折，彭男則面部擦挫傷，各自就醫治療。

刑警在酒店衝突事件傳開後，兩分局督察組及市警局督察室介入調查，認定二人涉足不當場所，且酒後傷人滋事，依規定分對二人各記一大過重懲。

警方昨剛公布兩名員警處分結果，下午又傳出中正二分局偵查隊一名劉姓女警，因不堪遭黃姓女隊長訓斥，日前情緒低落，獨自前往分局頂樓，所幸被賴姓小隊長及早發覺將劉女拉下，才未發生事故。據了解，劉女父親是中正二分局南昌所長。

警方調查，黃姓女隊長八月廿二日曾透過隊上同事手機擴音，檢討劉女公文及辦案問題，九月七日晚上再度將劉女叫進辦公室檢討，劉女回到座位後不久，獨自搭乘電梯前往分局九樓，準備循樓梯間上頂樓，賴姓小隊長立刻將劉女拉下，劉女旋即情緒崩潰，邊哭邊喊「不想再見到她」，後續由家人帶回家中。

黃姓女隊長表示，自己是平和地跟劉女談公事，否認霸凌，警方啟動職場霸凌調查機制，九月十六日將邀集專家學者審議，依規定檢討究責。

警方表示，九月十日已將劉女調離原單位，並提供心理諮商及職務協助。