聽新聞
0:00 / 0:00
高雄6旬婦海濱消波塊留鞋疑落海失蹤 消防出動無人機搜尋
何姓婦人今天下午從高雄市梓官區離家後不知去向，由於婦人精神不穩，家屬擔心安危報警，警方沿路調監視器發現她往赤崁海濱走，後在消波塊發現婦人遺留的一雙鞋，懷疑他落海後失蹤，消防局獲報出動8車、2救生艇及2部無人機共17人前往搜救，目前持續搜尋中。
警消指出，家住梓官區的62歲何姓婦人因精神狀況不穩，今天下午約3時許離家後不知去向，家屬找不到人焦急報警。
轄區岡山警分局梓官分駐所警方獲報，調閱沿路監視器，發現何婦往赤崁西路的赤崁海濱方向走，最後人消失在監視器鏡頭外。
警方推測何婦行走方向，在海濱周圍尋人，發現消波塊上留有一雙鞋子，經家屬確認是何婦所穿，懷疑何落海失蹤。
消防局獲報出動8車2救生艇及2部無人機共17人前往現場搜救，目前仍持續搜尋何婦下落中。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言