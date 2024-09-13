高雄6旬婦海濱消波塊留鞋疑落海失蹤 消防出動無人機搜尋

何姓婦人今天下午從高雄市梓官區離家後不知去向，由於婦人精神不穩，家屬擔心安危報警，警方沿路調監視器發現她往赤崁海濱走，後在消波塊發現婦人遺留的一雙鞋，懷疑他落海後失蹤，消防局獲報出動8車、2救生艇及2部無人機共17人前往搜救，目前持續搜尋中。

警消指出，家住梓官區的62歲何姓婦人因精神狀況不穩，今天下午約3時許離家後不知去向，家屬找不到人焦急報警。

轄區岡山警分局梓官分駐所警方獲報，調閱沿路監視器，發現何婦往赤崁西路的赤崁海濱方向走，最後人消失在監視器鏡頭外。

警方推測何婦行走方向，在海濱周圍尋人，發現消波塊上留有一雙鞋子，經家屬確認是何婦所穿，懷疑何落海失蹤。

消防局獲報出動8車2救生艇及2部無人機共17人前往現場搜救，目前仍持續搜尋何婦下落中。

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