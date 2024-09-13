快訊

國慶焰火在雲林今晚試放180秒 提前感受美麗和震撼

川普競選T恤「撞衫」泰勒絲演唱會紀念衣 歌迷氣炸：希望立刻起訴

聽新聞
0:00 / 0:00

瘋狂隔空互嗆...三重某高職校門口「10人混戰」釀3傷 衝突原因曝光

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

卓姓少年女朋友向黃男買電子菸彈，錢付了貨卻沒收到，卓催要未果，雙方隔空互嗆。今天傍晚雙方約在卓就讀高職對面停車場談判，兩方10人一言不和揮刀濺血，卓等3人刀傷送醫。警方2小時內循線逮捕黃等6人，雙方互控傷害，警詢後依法送辦10人。

警方調查，卓姓少年（16歲）是新北市三重區一所高職學生，日前卓的女朋友向黃姓男子（19歲）訂購電子菸彈。豈料，錢付了菸彈卻遲未收到。卓出面替女友催要，黃卻藉口一堆，幾次催要仍拿不到菸彈，讓卓相當氣憤。

今天卓、黃兩人透過IG隔空互嗆，雙方互約下午4時許，在卓所就讀高職門口對面停車場談判。卓怕黃找人助陣，遂找來同校胞弟卓姓少年（16歲）、同學陳姓少年（17歲）、陳姓少年（17歲）一起赴約。

傍晚依約時間已到，卓等4人走出校門赴約，沒想到，黃男與其友人薛姓少女（15歲）、徐姓少年（17歲）鄭姓少女（15歲）、涂姓少年（17歲）、蔡姓少年（16歲）已在場恭候。雙方碰面沒有好話，再為電子菸彈何時給貨爆發口角。

只見雙方穢語互嗆，拉扯扭打。過程，徐少持西瓜刀朝著卓少身上揮砍，同校陳姓兩名學長見狀出手阻擋。兩方一陣混戰，造成事主卓少輕微瘀傷、陳姓兩學長左手臂，左右手掌遭刀割傷、左手虎口直切到肌腱處、右手大拇兩指節被切斷，胞弟卓少則雙手掌共4處2至3公分撕裂傷，3人送醫縫合皆無生命危險。

警方表示，事發後警方循線於兩小時內逮捕主嫌黃男、持刀傷人徐姓少年等6人到案，偵詢時雙方互控傷害，警詢後依傷害、妨害秩序等罪嫌將10人送辦。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

新北市三重區一所高職門口，今天下午驚傳3名學生遭校外人士持刀砍傷，警方帶回主嫌黃男查辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市三重區一所高職門口，今天下午驚傳3名學生遭校外人士持刀砍傷，警方帶回主嫌黃男查辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市三重區一所高職門口，今天下午驚傳3名學生遭校外人士持刀砍傷，警方前往了解。記者曾伯愷／翻攝
新北市三重區一所高職門口，今天下午驚傳3名學生遭校外人士持刀砍傷，警方前往了解。記者曾伯愷／翻攝

三重 朋友 電子菸

延伸閱讀

涉性侵還要她改筆錄 羈押禁見喊「違反無罪推定」抗告失敗

男網友誆稱送「傳說對決」人物造型 引誘12歲少女拍猥褻片

最棒開學禮！等了15年 戶政奔走助收養少女取得原民身分

18歲繼女手拿電子菸 吳東諺刪照「家長擔責任」道歉了

相關新聞

瘋狂隔空互嗆...三重某高職校門口「10人混戰」釀3傷 衝突原因曝光

卓姓少年女朋友向黃男買電子菸彈，錢付了貨卻沒收到，卓催要未果，雙方隔空互嗆。今天傍晚雙方約在卓就讀高職對面停車場談判，兩...

找到了！基隆阿嬤失蹤15日後尋獲不幸罹難 家屬：落葉歸根

患有失智症的73歲詹老阿嬤，8月28日在基隆七堵友蚋山區失蹤，搜尋多日都沒有發現，山區居民都在瘋傳是不是農曆7月「魔神仔...

屏東九鵬基地工程爆工安意外 53歲工人3樓墜落不幸身亡

中科院屏東九鵬基地下午發生工地意外，一名53歲林姓工程人員下午進行浪板工程時，不慎從3樓高處落下，送醫後仍不治死亡。

高雄6旬婦海濱消波塊留鞋疑落海失蹤 消防出動無人機搜尋

何姓婦人今天下午從高雄市梓官區離家後不知去向，由於婦人精神不穩，家屬擔心安危報警，警方沿路調監視器發現她往赤崁海濱走，後...

影／IG互嗆約談判...嫌犯持西瓜刀衝學校門口釀3高中生受傷 警逮6嫌

16歲卓姓少年與19歲黃姓男子因在IG互嗆，雙方於今天下課約在新北市三重區一所高職門口外停車場談判。過程中兩方10人互嗆...

黑衣人猛砍！新北三重某高中職校門口濺血 學長護學弟大拇指節被切斷

新北市三重區中正北路一所家商門口，今天下午突然有數名校外人士手持刀械，朝著3名該校學生猛砍，造成3名學生肢體、手臂、手掌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。