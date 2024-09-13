瘋狂隔空互嗆...三重某高職校門口「10人混戰」釀3傷 衝突原因曝光

卓姓少年女朋友向黃男買電子菸彈，錢付了貨卻沒收到，卓催要未果，雙方隔空互嗆。今天傍晚雙方約在卓就讀高職對面停車場談判，兩方10人一言不和揮刀濺血，卓等3人刀傷送醫。警方2小時內循線逮捕黃等6人，雙方互控傷害，警詢後依法送辦10人。

警方調查，卓姓少年（16歲）是新北市三重區一所高職學生，日前卓的女朋友向黃姓男子（19歲）訂購電子菸彈。豈料，錢付了菸彈卻遲未收到。卓出面替女友催要，黃卻藉口一堆，幾次催要仍拿不到菸彈，讓卓相當氣憤。

今天卓、黃兩人透過IG隔空互嗆，雙方互約下午4時許，在卓所就讀高職門口對面停車場談判。卓怕黃找人助陣，遂找來同校胞弟卓姓少年（16歲）、同學陳姓少年（17歲）、陳姓少年（17歲）一起赴約。

傍晚依約時間已到，卓等4人走出校門赴約，沒想到，黃男與其友人薛姓少女（15歲）、徐姓少年（17歲）鄭姓少女（15歲）、涂姓少年（17歲）、蔡姓少年（16歲）已在場恭候。雙方碰面沒有好話，再為電子菸彈何時給貨爆發口角。

只見雙方穢語互嗆，拉扯扭打。過程，徐少持西瓜刀朝著卓少身上揮砍，同校陳姓兩名學長見狀出手阻擋。兩方一陣混戰，造成事主卓少輕微瘀傷、陳姓兩學長左手臂，左右手掌遭刀割傷、左手虎口直切到肌腱處、右手大拇兩指節被切斷，胞弟卓少則雙手掌共4處2至3公分撕裂傷，3人送醫縫合皆無生命危險。

警方表示，事發後警方循線於兩小時內逮捕主嫌黃男、持刀傷人徐姓少年等6人到案，偵詢時雙方互控傷害，警詢後依傷害、妨害秩序等罪嫌將10人送辦。

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