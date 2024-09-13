找到了！基隆阿嬤失蹤15日後尋獲不幸罹難 家屬：落葉歸根

患有失智症的73歲詹老阿嬤，8月28日在基隆七堵友蚋山區失蹤，搜尋多日都沒有發現，山區居民都在瘋傳是不是農曆7月「魔神仔」把阿嬤帶走，造成友蚋山區人心惶惶。高雄市六龜協會飛鷹大隊11日成功在山區找到人，雖然阿嬤不幸罹難，但家屬仍是萬分感激可回家過中秋，落葉歸根。

警方說，因為山區幅員遼闊又少有監視器，只在一處山路及1輛路過的汽車行車記錄器調到阿嬤行走的影像，判斷阿嬤可能就在山區這段約700公尺長的路段走失。經通知消防局救難大隊搜救，消防局8月29日至9月2日，連續5天每天動員上百名救難人員上山及下溪谷搜尋，可惜連找5天都找不到阿嬤，無奈撤隊。

市警第三分局副分局長許耀彬說，眼看無招可使，他突想起與高雄市六龜協會飛鷹救難大隊理事長陳明華有3次合作搜救的經驗，經聯絡陳他二話不說馬上從高雄六龜北上基隆，接續消防局實施搜尋。

9月3日、9月4日連續2天山區搜尋，仍未獲，9月10日再增派9名山區搜尋專家擴大搜尋，9月11日成功在友蚋山區找到阿嬤，雖然阿嬤已不幸罹難，但家屬仍是萬分感激，頻頻向陳理事長及所有救難弟兄致謝，感謝大家帶阿嬤下山，讓阿嬤可以落葉歸根，免成山上無主孤魂。

許耀彬表示，剛開始消防局連續5天搜救未獲，各方開始質疑阿嬤不一定在山區、可能被壞人開車載走、有人覬覦阿嬤財產把阿嬤藏起來等，一天找不到阿嬤，質疑的聲浪愈大。

許耀彬說，找不到人，任何狀況都有可能，家屬的推測是人之常情，警察要用刑案偵查展現專業，給家屬一個交代，因此持續動員警力，擴大調閱過濾山區外圍甚至汐止地區數10支監視器，查訪可能去處，還有網路社群反映在汐止疑發現阿嬤行蹤。派員調閱監視器找到人，發現只是外型相近女遊民，任何查尋機會都不放棄，以科學務實的態度，接受外界的質疑。