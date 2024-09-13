影／IG互嗆約談判...嫌犯持西瓜刀衝學校門口釀3高中生受傷 警逮6嫌

16歲卓姓少年與19歲黃姓男子因在IG互嗆，雙方於今天下課約在新北市三重區一所高職門口外停車場談判。過程中兩方10人互嗆推擠，黃男友人徐姓少年持西瓜刀朝卓等三人揮砍，導致3人受傷送醫沒有生命危險，警循線逮捕黃等6人，朝傷害罪嫌偵辦。

據了解，卓姓（16歲）及黃男（19歲），因係在社群軟體IG上隔空互嗆，雙方互約於今天下午4時許，在新北市三重區中正北路560巷內一處停車場談判。卓少帶著陳少（17歲）、陳少（17歲）、郭少（16歲）依約抵達。

黃男與其友人薛姓少女（15歲）、徐姓少年（17歲）、鄭姓少女（15歲）、涂姓少年（17歲）、蔡姓少年（16歲）等6人已在場等候，雙方碰面沒多好話劈頭互嗆，旋即拉扯扭打。過程中，徐少持西瓜刀欲朝卓少身上揮砍，同校兩陳姓學長見狀出手阻擋，導致兩名陳姓高中生左手臂，左右手掌切割傷、左手虎口切到肌腱、右手大拇指節被切斷，卓姓少年雙手掌4處2至3公分撕裂傷，所幸3人送醫皆無生命危險。