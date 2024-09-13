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黑衣人猛砍！新北三重某高中職校門口濺血 學長護學弟大拇指節被切斷

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市三重區中正北路一所家商門口，今天下午突然有數名校外人士手持刀械，朝著3名該校學生猛砍，造成3名學生肢體、手臂、手掌掌切割傷送醫急救，所幸皆無生命危險，目前警方正在追緝凶嫌到案，釐清犯案動機及原因。

據了解，新北市三重區中正北路某家商門口，今天下午4時30分左右，突有黑衣人持刀朝著一名15歲男學生猛砍，一旁兩名同校17歲學長見狀出手阻擋，慘遭校外人士揮砍，造成兩名17歲高中生左手臂，左右手掌切割傷、左手虎口切到肌腱、右手大拇指節被切斷，15歲高中生雙手掌4處2至3公分撕裂傷，所幸3人送醫皆無生命危險。

警方表示，初步了解，疑似15歲高中生與人在網路有糾紛引起，目前警方正在追緝凶嫌到案，釐清犯案動機及原因。

新北市三重區一所高職門口，今天下午驚傳3名學生遭校外人士持刀砍傷警方查原因（示意圖非本事件）。記者曾伯愷／翻攝
新北市三重區一所高職門口，今天下午驚傳3名學生遭校外人士持刀砍傷警方查原因（示意圖非本事件）。記者曾伯愷／翻攝

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