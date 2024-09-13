學生互砍？三重某高中生校門口遭利刃劃傷 校長發聲了

新北市三重中正北路傳出高中生遭砍事件，該學校校長受訪表示，據目前了解情況，今天下午一名學生放學時，在校門口停車場遭校外人士行兇，兩名在旁同學上前制止，也被劃傷，目前三人已經送醫，沒有生命危險，校方已經通知家長，並陪同學到院就醫，持續了解事發經過中。

該名校長說，事發時間是在今天下午四點多放學過後，有校外人士疑似等在校門口停車場附近，想對其中一名學生下手，目前三名受傷學生已經到醫院包紮，沒有生命危險。

校長說，因為事發突然，學校教官正在了解到底事發原因為何，也希望警方能夠盡速找到兇手。

至於兇器為何、是否已經找到兇手，或是有可能行兇找錯人，該名校長表示，目前還在釐清當中。

新北市教育局表示，初步了解本案受害學生3人為本市某高中職學生，被不明人士砍傷，分別送往北市馬偕醫院、市立三重醫院、部立台北醫院治療，三人傷勢均為輕傷，學校已第一時間派人前往關心處理，提供學生及家庭必要協助，全力配合相關調查。