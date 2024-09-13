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新北中和驚見女焦屍！暗夜窄巷內冒火光 曝屍一晚早上才被發現

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市中和區一處窄巷，今天發現一具女性焦屍，經警方初步調查，死者陳姓女子昨晚曾到附近加油站購買汽油，初步排除他殺，將報請新北地檢署檢察官相驗，進一步確認死亡原因。

新北市中和警方今天上午9時許接獲民眾報案，指稱在中和區連城路與景平路交界一處窄巷內，發現一具焦屍，警方隨即封鎖現場調查，發現死者為1名女性，身上有明顯灼燒痕跡外，但未發現明顯異常外傷。

警方追查發現死者為66歲陳姓女子就住在案發地點附近，經調閱附近路口監視器，發現陳女於昨晚11時許，曾自行到連城路上加油站持寶特瓶購買74元95無鉛汽油，再徒步走到靠近景平路旁的窄巷裡，隨後在巷內圍牆招牌後方就有火光冒出，由於該巷弄無人會經過，導致今天早上才被人發現。

據死者姊姊表示，2人均未婚都從事清潔工作，但妹妹長年來不堪飽受思覺失調症之苦，曾有多次尋短紀錄。死者遺體已安置在板橋市立殯儀館，警方已將報請新北地檢署檢察官，將於明天下午相驗，進一步確認死亡原因。

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新北市中和區一處窄巷，今天發現一具女性焦屍，經警方初步調查，死者陳姓女子昨晚曾到附近加油站購買汽油，初步排除他殺。記者王長鼎／翻攝
新北市中和區一處窄巷，今天發現一具女性焦屍，經警方初步調查，死者陳姓女子昨晚曾到附近加油站購買汽油，初步排除他殺。記者王長鼎／翻攝
新北市中和區一處窄巷，今天發現一具女性焦屍，經警方初步調查，死者陳姓女子昨晚曾到附近加油站購買汽油，初步排除他殺。記者王長鼎／翻攝
新北市中和區一處窄巷，今天發現一具女性焦屍，經警方初步調查，死者陳姓女子昨晚曾到附近加油站購買汽油，初步排除他殺。記者王長鼎／翻攝

中和 加油站

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