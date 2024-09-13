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友人騎車違規遇警攔查 他秒躲加油島辯「要棒賽」反讓通緝身分曝光

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市警三分局安中派出所員警昨深夜巡邏，行經安中路1段加油站前，見前方雙載機車無視巡邏車，未打方向燈快速轉入加油站內，員警見狀上前攔查，只見後座乘客51歲柯姓男子飛快躲入加油島，反倒引起警方注意，經盤查後發現柯因毒品案經台南地檢署發布通緝，當場逮個正著。

警方調查，柯酒後請友人載他返家，誰知友人違規，令他通緝犯身分意外曝了光。而安中派出所員警吳冠瑩及施盈禪見柯躲入加油島，詢問「跑什麼？」，友人欲協助他掩蓋通緝身分，還告知警方「他要棒賽（台語，上大號）」。

未料，友人此舉越描越黑，員警趨前盤查，直到確認柯的通緝身分，他自知逃不過了，配合警方返所偵辦。最後警方也將他解送南檢歸案。

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51歲柯姓男子飛快躲入加油島，反倒引起警方注意，經盤查後發現他因毒品案經台南地檢署發布通緝。圖／讀者提供
51歲柯姓男子飛快躲入加油島，反倒引起警方注意，經盤查後發現他因毒品案經台南地檢署發布通緝。圖／讀者提供

加油站 台南 通緝

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