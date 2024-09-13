才爆發刑警互毆！北市女警遭偵查隊長斥責「爬上頂樓」 分局展開調查

台北市警中正二分局偵查隊發生分隊長疑似與中山分局刑警酒後鬥毆，現又發現隊上劉姓女警，這個月7日，因工作緣故，遭黃姓女偵查隊長言語斥責半小時，女警心情受到打擊，跑到分局頂樓疑要自殘，嚇得分局同仁趕緊安撫制止。

警方調查，女偵查隊長上個月22日，也在辦公室透過手機，大聲斥責女警。目前分局正蒐集相關事證及影音資料，儘速查明案情原委，至於偵查隊長是否涉有職場霸凌或違反其他法令等工作違失，16日邀集專家學者召會審議後，依規定檢討究責。

分局在9月10日，先將女警調離原單位，依意願提供心理諮商及職務協助，視需要協助轉介至專業輔導或醫療機構，持續關懷個案後續情形。

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